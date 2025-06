Lo share televisivo è ormai ai suoi piedi, si sprecano in queste settimane i giudizi positivi e le valutazioni in prospettiva per Stefano De Martino che – senza crogiolarsi sulle lodi – prosegue inarrestabile a colpi di ascolti record. Il conduttore non è però solo sotto la lente d’ingrandimento della critica del piccolo schermo; anche il gossip vuole la sua parte e, nelle ultime ore, emerge una possibile nuova frequentazione che starebbe ampiamente attirando la curiosità degli appassionati di cronaca rosa. Prima un tenero scatto, poi le indiscrezioni che rimbalzano sui social: Caroline Tronelli è la nuova fidanzata di Stefano De Martino? Questo l’interrogativo che emerge dagli ultimi rumor, ma andiamo con ordine.

La presunta liaison tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli emerge grazie alle indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica, esperto di gossip. “Super affiatati”, li descrive così – come riporta Gossip e Tv – parlando di una frequentazione particolarmente assidua nel tempo e di un rapporto che sarebbe ben oltre la semplice amicizia. Addirittura, ad avvalorare la tesi di un amore prossimo a sbocciare anche sotto la luce dei riflettori, l’influencer spiega: “Torneranno a Roma e si vedrà”, nel merito del possibile proposito di ufficializzare la liaison.

Caroline Tronelli, dalla liaison smentita con Gabriele Costanzo – figlio di Maria De Filippi – ai rumor ‘insistenti’ su Stefano De Martino

Ma chi è Caroline Tronelli, presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino? Pare che la giovane non abbia nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e soprattutto non ha alcun legame con i programmi di Maria De Filippi e l’azienda Fascino. In particolare, sarebbe stata smentita anche la presunta liaison con il figlio della conduttrice, Gabriele Costanzo.

La smentita sarebbe stata doverosa in quanto sempre più incalzanti erano le voci a proposito della vicinanza di Caroline Tronelli alla squadra di Maria De Filippi; a Fanpage – spiega Gossip e Tv – sarebbe dunque stata riferita una netta smentita in riferimento sia alla sua vicinanza alla Fascino – e trasmissioni annesse – sia in relazione alla presunta liaison con Gabriele Costanzo. Resta dunque al centro dell’attenzione il rapporto con Stefano De Martino; ancora tutto da definire dal punto di vista dell’ufficialità ma i rumor – in primis, da parte di Alessandro Rosica – insistono a proposito di una liaison più che rosea. “E’ lei la preferita”, avrebbe spiegato l’esperto di gossip in riferimento alle voci recenti su Angela Nasti che, a quanto pare, si defila dalle pretendenti al cuore del conduttore. “Con le altre solo cenette, lei invece l’ha portata direttamente in vacanza…”.

