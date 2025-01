Caterina Arena è tra in finalisti di Io Canto Senior 2025 e durante la semifinale si è esibita sulle note di “Hot stuff” di Donna Summer travolgendo pubblico e giuria. Una performance pazzesca che ha ricevuto il plauso della giura composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola, ma anche di tutto il pubblico in studio.

Non solo, durante la semifinale Caterina è tornata sul palco per esibirsi con la sua caposquadra Mietta sulle note di “Angeli noi”, un vecchio successo della cantante. Subito dopo l’esibizione, la concorrente racconta come è nata la sua passione per il canto: “sono nata e cresciuta a Lecco dove ero un’imprenditrice. Ho conosciuto mio marito e mi sono trasferita a Palermo e ho cominciato a credere nella passione per il canto. E’ stato un pò che mio marito è un giovane vedovo, dovevo crescere il suo bimbo, e dovendo far fare i compiti a lui studiavo canto”.

Caterina Arena dalla sorpresa del marito alla finale di Io Canto Senior 2025

La seminale di Io Canto Senior 2025 ha regalato una grandissima emozione a Caterina Arena che si è ritrovata sul palcoscenico il marito Gaetano. Una bella sorpresa per la concorrente che è pronta a giocarsi il tutto per tutto durante la finale del talent show dedicato a talenti over 45. Sarà Caterina Arena la vincitrice di Io Canto Senior? Non è dato saperlo, anche se finora la giuria si è sempre espressa con voti positivi su di lei. L’ultima performance live, infatti, è stata votata molto bene dalla giuria. Claudio Amendola e Fabio Rovazzi: “è stato bello vedere il vostro abbraccio. Immagino sia bello e difficile cantare con i vostri maestri. Abbiamo apprezzato molto e ti abbiamo dato 17”. Infine il voto di Orietta Berti e Iva Zanicchi: “abbiamo apprezzato e abbiamo dato 16”.