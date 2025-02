Tutto su Caterina, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Tra le tantissime ragazze che hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne chiedendo di poter conoscere Gianmarco Steri la cui presenza sul trono ha scatenato l’entusiasmo di tutti, c’è anche Caterina che è riuscita ad attirare l’attenzione del troni e ad uscire in esterna con lui. Di Caterina non ci sono molte informazioni ma la sua bellezza, esattamente come quella di Liana con cui il tronista ha fatto un’altra esterna, è evidente. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 18 febbraio 2025, Gianmarco Steri, al centro dello studio, si confronta con Caterina.

Il tronista e la corteggiatrice rivivono i momenti vissuti insieme in esterna che è piaciuta anche agli opinionisti in studio. Gianmarco ha definito Caterina che è mora e con il gli occhi azzurri il suo prototipo di donna e, in esterna, non sono mancati i complimenti e il contatto fisico.

L’esterna di Gianmarco Steri e Caterina a Uomini e Donne

Caterina è di Napoli ma vive a Milano e con Gianmarco Steri mostra subito il proprio carattere. L’esterna tra il troni e la corteggiatrice è semplice e tranquilla e, nonostante sia una semplice esterna di conoscenza, non mancano i complimenti e gli abbracci. I due si sono incontrati in un locale per bere un drink che, però, Caterina, alla fine, non ha bevuto.

Lui le ha fatto molti complimenti e l’ha abbracciata pareggio e, in studio, ha spiegato di averlo fatto perché, avendo notato che non aveva bevuto il drink, voleva capire se fosse in imbarazzo o meno. Gianmarco, inoltre, ha spiegato di voler essere corteggiato non perché è sul trono, ma perché vuole essere preso da qualcuna e, solo in quel momento, si vedranno anche le sue attenzioni.