Chi è Caterina De Angelis, attrice e figlia di Margherita Buy/ “Io raccomandata? Non cerco scorciatoie…”

Margherita Buy e la carriera di attrice di sua figlia Caterina De Angelis: “Non avrei voluto…”

Il mondo della recitazione sta facendo la piacevole conoscenza del talento brillante e precoce – data la giovane età – di Caterina De Angelis. Classe 2001, figlia d’arte dal momento che sua madre è Margherita Buy, altro volto noto oltre che di spicco del cinema italiano. A dispetto dei primi progetti per il suo futuro, la giovane attrice ha scelto solo in un secondo momento di perseguire la carriera da attrice. Come riporta il portale Deejay anche sua madre non era particolarmente proiettata a vedere sua figlia percorrere le medesime orme professionali

“Non avrei mai voluto che diventasse un’attrice, invece ovviamente è successo: sta succedendo. I figli non ascoltano mai i consigli dei genitori e va benissimo così, sono felice per lei”. Queste le parole di Margherita Buy – in un’intervista per Oggi, riportata dal portale – a proposito della carriera nel mondo della recitazione di sua figlia Caterina De Angelis.

Parlando del rapporto con sua madre Margherita Buy, Caterina De Angelis ha sottolineato la bellezza del rapporto mettendo in evidenza come buona parte dei suoi successi siano ascrivibili anche al suo costante supporto. “Assomiglio a mamma finché non vedono papà… E’ meravigliosa, le voglio un sacco di bene e andiamo d’accordissimo ma se fossimo due gocce d’acqua sarebbe ancora più complicato”.

Come riporta il portale Deejay, Caterina De Angelis – figlia di Margherita Buy – ha avuto modo di esprimersi anche a proposito del parere dei ‘malpensanti’ che, essendo figlia d’arte, le hanno affibbiato l’etichetta di raccomandata. “All’inizio i miei compagni sono stati proprio str*nzi, poi me li sono conquistati con l’impegno. Hanno capito che voglio partire dal gradino più basso e non cerco scorciatoie. So di dover lavorare sodo, sono una sorvegliata speciale, ma ce la metterò tutta”.

