Chi è Catherine Poulain, moglie di Filippo Graziani/ La carriera da influencer e deejay

Catherine Poulain, chi è la moglie di Filippo Graziani.

Di padre in figlio, nel segno della musica; Filippo Graziani ha avuto come scuola la storia di suo padre, Ivan Graziani. Sicuramente un valore aggiunto per la sua crescita artistica e per la passione in generale. Il figlio del cantautore si sta facendo largo con merito nell’industria discografica ma non molti conoscono alcuni dettagli della sua vita privata. Dal 2021 è infatti sposato con Catherine Poulain; sua moglie non appartiene al mondo dello spettacolo ma non per questo risulta meno nota.

Stando a quanto racconta Tag43, Catherine Poulain – all’anagrafe Caterina – proprio di recente ha attirato l’attenzione su di sé grazie ad una florida attività sui social in qualità di influencer. La moglie di Filippo Graziani ha infatti raggiunto quota 500mila follower; numeri importanti per chi aspira a ottenere i massimi benefici professionali dalle piattaforme digitali.

Catherine Poulain, dall’attività da modella alla passione per la musica

L’attività sui social di Catherine Poulain – moglie di Filippo Graziani – è incentrata principalmente nel settore della moda. Non a caso, la donna ha collaborato con diversi brand e marchi di spicco, come ad esempio Calvin Klein e Chanel. I suoi profili digitali sono dunque costantemente aggiornati e non disdegna, tra un contenuto e l’altro, anche la condivisione di attimi di quotidianità con la complicità di suo marito.

Come racconta il portale, Catherine Poulain – moglie di Filippo Graziani – ha poi intrapreso anche la carriera da Dj. “In realtà non ho deciso di fare la deejay, la musica è sempre stata la mia passione più grande…” – ha raccontato in un’intervista per DiLei – “Ho iniziato quindi per gioco facendo un deejay set con il mio fidanzato, è stata un’illuminazione, mi sono divertita tantissimo e da allora non mi sono più fermata”.

