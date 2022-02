CHI È CAVALLUCCIO MARINO, IL CANTANTE MASCHERATO 2022?/ Spunta il nome di Max Tortora

Cavalluccio marino, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2o22

Il Cavalluccio marino è la maschera che sta insinuando i maggiori dubbi al pubblico de Il Cantante Mascherato 2022 , specialmente se si tratta di ipotizzare il nome del personaggio misterioso che si nasconde dentro il costume. Nella prima puntata, andata in onda la settimana scorsa, l’esibizione di Cavalluccio Marino, insieme a Mietta sulle note di Bad Romance, ha lasciato più interrogativi e dubbi che certezze. Tuttavia grazie alle gesta del concorrente, e grazie anche ad alcune considerazioni dei giurati, il pubblico a casa è riuscito ad avanzare qualche ipotesi verosimile sull’identità del concorrente.

Stando agli indizi raccolti, Cavalluccio Marino potrebbe nascondere uno sportivo oppure un personaggio dal mondo dello spettacolo. Chi sia ancora non è chiaro, ma le ipotesi si susseguono e questa sera, venerdì 18 febbraio, ci avvicineremo forse ad una soluzione o comunque ad un identikit più strutturato. Appuntamento con la seconda puntata fissato dalle ore 21.25 circa su Raiuno.

Cavalluccio marino è Max Tortora?

Dopo la sua esibizione con Mietta, sulle note di Bad Romance, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 ha cercato di formulare le sue ipotesi sul personaggio nascosto dentro il costume. Naturalmente siamo ancora ai primi nomi, dettati più che altro da sensazioni e idee ancora acerbe, benché caldeggiate dal pubblico. Al termine di questa seconda puntata, di sicuro, l’identikit del personaggio sarà più preciso e chiaro. E quindi sarà più semplice azzardare previsioni sensate.

Tornando a quanto accaduto la scorsa settimana, ricordiamo che la giuria non è riuscita ad esprimere un nome univoco al termine dell’esibizione. E se alcune ipotesi sono rimaste vive, come quella che porta alla soubrette Sabrina Salerno, nuove strade hanno preso corpo. Tra le suggestioni social spuntano i nomi di Zlatan Ibrahimovic e Max Tortora soprattutto per via dell’altezza. In tal senso, Milly Carlucci, aveva mescolato ulteriormente le carte, dicendo “questo è un altro animale misterioso fa il ruolo di gestazione che normalmente fa la donna”. Chi sarà?

