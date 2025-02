Cecilia Capriotti è tra le protagoniste della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta in cui si parla di storie di donne appartenenti al mondo della politica e dell’attualità, ma anche del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra le ospiti di questa settimana c’è anche Cecilia Capriotti, attrice e personaggio televisivo balzata alla popolarità negli ultimi anni grazie a programmi televisivi di successo come il Grande Fratello Vip. La conduttrice proprio nel salotto di Monica Setta ha annunciato le nozze con il compagno Gianluca Mobilia dal cui amore ha avuto la figlia Maria Isabel.

“Forse Gianluca è pronto a farmi la proposta di nozze” ha confessato la Capriotti mostrando l’anello al dito e rivelando che la figlia Maria Isabel ci terrebbe tanto che i suoi genitori diventassero marito e moglie. “Me lo chiede spesso!” – ha detto la Capritto che, stando a quanto rivelato dai ben informati, dovrebbe sposare il suo compagno la prossima estate.

Cecilia Capriotti: “Sono una donna che ha sempre preso di petto la vita”

Non solo il matrimonio con il compagno, Cecilia Capriotti si gode anche il successo del programma trasmesso sul canale web-tv 361 Magazine in cui si occupa di cronaca e gossip con particolare spazio dedicato al Grande Fratello. La conduttrice, nel duplice ruolo di intrattenitrice ed intervistatrice, convince il pubblico che la segue con grandissimo entusiasmo a conferma che nella vita non bisogna arrendersi mai. Proprio la Capriotti parlando di se ha detto: “sono una donna che ha sempre preso di petto la vita”.

Del resto sin da bambina ha dovuto affrontare momenti di grande difficoltà come quando ha dovuto affrontare la morte del padre scomparsi improvvisamente per un malore. Una vita segnata dal dolore quella della Capriotti che cerca sempre di mostrare il lato più sorridente e felice ai telespettatori.