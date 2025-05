Centomilacarie sarà uno dei protagonisti che saliranno sul palco del consueto Concerto del 1 Maggio a Roma e parliamo di un ragazzo giovanissimo che sta provando a splendere la sua musica, una musica che sembra andare sicuramente verso il rock e che sta ricevendo diversi elogi per la sua musica e le sue canzoni.

Il vero nome di Centomilacarie è Simone Colamussi, un ragazzo nato a Varese nel 2004 e che si sta pian piano ritagliando una buona fetta a livello musicale. Sta ricevendo tanti apprezzamenti e anche icone della musica e del suo genere come Salmo hanno espresso dichiarazioni positive nei suoi confronti. Simone è un cantautore che vuole esprimere sentimenti mediante la sua musica e sta ottenendo un ottimo successo.

Senhit, chi è?/ Dall'Eurovision al Concerto del Primo Maggio: "sono stata davvero tanto fortunata"

In molti considerano Centomilacarie come il nuovo Blanco e per certi versi i due sia caratterialmente che musicalmente sono molto simili. Centomilacarie ha cantato spesso canzoni in termini negative ma chiarisce: “Questo malessere non mi appartiene, ma mi sono immedesimato nelle difficoltà e nella situazione di tanti ragazzi della nostra generazione”.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt: "Cresciamo insieme"/ Genitori di Giovanni, nato nel 2017

Centomilacarie e il legame con la famiglia

Non sappiamo molto della vita privata di Simone e sui social il ragazzo parla solo del suo lavoro, ma sappiamo che la passione per la musica è nata grazie alla famiglia e in particolare al fratello con Centomilacarie che ne ha parlato nel corso di un’intervista a Rockol: “Sono un provinciale che viene da una famiglia normalissima. Ho sempre avuto la passione per la musica, a partire da quando ascoltavo le musiche dei videogiochi di mio fratello quando ero piccolo”.

Il ragazzo – ancora giovanissimo – sa suonare violino, chitarra e pianoforte, e ha svelato cosi riguardo il motivo per cui ha iniziato a cantare: “Volevo raccontare il contesto in cui vivevo, in provincia. Registravamo con gli amici tra una birra e l’altra e volevo trasmettere quelle registrazioni a tutti noi”, conclude l’artista.

Mimì, chi è?/ Dalla vittoria ad X Factor al palcoscenico del Concerto del Primo Maggio

Parliamo di un’artista con le idee chiare ma molto umile e Centomilacarie ha svelato che nella vita di tutti i giorni lavora come barista ed ha – tra le altre cose – un lavoro come gelataio. Infine Centomilacarie ha svelato che al momento non sembra interessato ai talent ma vuole ottenere il successo in un altro modo.