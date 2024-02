Chi è Charlène Wittstock, moglie di Alberto di Monaco/ “Mi sostiene ma non siamo attaccati 24 ore su 24”

Nel Palchetto d’onore del teatro Ariston, c’è anche il principe Alberto di Monaco, figlio del Principe Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly, Si tratta del secondogenito della coppia reale, fratello di Carolina di Monaco e Stefania di Monaco. Il Reale nel 2011 si è unito in matrimonio con la nuotatrice olimpica sudafricana Charlène Wittstock, dalla quale ha avuto due gemelli nel 2014, la principessa Gabriella e il principe ereditario Giacomo. Il principe ha però anche altri due figli nati da un precedente rapporto, Jazmin Grace Grimaldi e Alexandre Grimaldi.

Da qualche tempo si vocifera di un rapporto in crisi tra Alberto di Monaco e la moglie. Lui, parlandone al Corriere, aveva spiegato: “Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei “che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità”. Il principe, poi, aveva sottolineato ancora: “Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”.

Chi è Charlène Wittstock, nuotatrice e moglie di Alberto di Monaco

Chi è Charlène Wittstock, moglie di Alberto di Monaco? Nata Wittstock, nello Zimbabwe, si è trasferita a Benoni, in Sudafrica, all’età di 11 anni. È figlia di Lynette Humberstone, nuotatrice e poi allenatrice, e di Michael Kenneth Wittstock, proprietario di un’industria tessile. Fin da piccola Charlène ha intrapreso la carriera di nuotatrice, vincendo due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 tenutisi a Johannesburg. Ha partecipato inoltre alle Olimpiadi di Sydney 2000 nella staffetta 4×100, classificandosi quinta.

Nel 2008, poco prima delle Olimpiadi di Pechino, un infortunio alla spalla l’ha costretta al ritiro dall’attività agonistica. Charlène Wittstock si è legata ad Alberto II di Monaco nel 2006: il fidanzamento ufficiale è stato annunciato solamente nel 2010. I due si sono sposati nel 2011, nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia. Il matrimonio le ha permesso di ricoprire ufficialmente il ruolo di principessa consorte, la prima dopo la morte di Grace Kelly nel 1982. Il 10 dicembre 2014 ha partorito i gemelli, Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier.











