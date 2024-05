Chi è Charlotte Perrelli, la cantante svedese di Hero/ Ha vinto due volte l’Eurovision Song Contest

Eurovision Song Contest, chi è Charlotte Perrelli: ha già trionfato in passato

Tra gli ospiti della finalissima di Eurovision Song Contest 2024 troveremo anche Charlotte Perrelli. La cantante svedese sarà ospite della manifestazione. Sul palcoscenico della Malmo Arena, in Svezia, la celebre artista si esibirà in due dei suoi più grandi successi: “Take Me to Your Heaven” con cui ha trionfato all’Eurovision Song Contest 1999 e “Hero”, canzone con cui invece è scesa in pista nel 2008 dopo aver trionfato alle selezioni del Melodifestivalen.

Sul palcoscenico della Malmo Arena, in Svezia, la cantante si esibirà sulle noti due dei suoi più grandi successi: "Take Me to Your Heaven" con cui ha trionfato all'Eurovision Song Contest 1999 e "Hero", canzone del 2008 dopo aver vinto le selezioni del Melodifestivalen.

Charlotte Perrelli ricorda gli anni del successo

In passato la cantante svedese Charlotte Perrelli è tornata a parlare dei suoi successi passati, in particolar modo di quel 1999 magico che le permise di vincere prima Melodifestivalen e poi in seconda battuta l’Eurovision Song Contest per la prima volta: “Ero giovane e cantavo in una dansband in Svezia. Nessuno pensava che avrei vinto il Melodifestivalen” – ha detto la cantante nel 2008 con “Hero” è tornata a vincere il Melodifestivalen. “Sono tornata in competizione come cantante grazie alla canzone. L’ho amata dalla prima volta che l’ho ascoltato. Sentivo che non potevo sedermi a casa e guardare qualcun altro eseguire la canzone”.

Sempre nel corso di una intervista concessa a Eurovisionworld, Charlotte Perrelli ha rievocato una fase più complessa, quella sentimentale: “In quel periodo ho avuto dei momenti turbolenti nella mia vita personale. Ora posso vedere una ragazzina che non si sentiva bene, ma mi è piaciuto tornare all’Eurovision e ho capito che mi mancava!” – ha detto la cantante che è poi tornata in gara con “The Girl” nel 2012 senza riuscire a centrare in quel caso la finalissima. “Non possiamo tornare ogni volta con la “stessa canzone” – ha rivelato la cantante evidenziando – “ho avuto anche alcuni problemi tecnici, il tempismo non è stato eccezionale!











