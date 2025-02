Le anticipazioni di Amici 24 parlano chiaro: Chiamamifaro non andrà al serale. Nella puntata di domenica 16 febbraio scopriremo tutto su questa decisione di Anna Pettinelli, di darle il “No” per non farle avere la maglia oro, dato che secondo la professoressa, la cantante non è all’altezza per far parte della squadra della seconda parte del programma. Eppure, Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, aveva già previsto tutto tempo fa, quando visto l’astio con la Pettinelli sapeva quello che le sarebbe capitato al momento del giudizio.

Nelle scorse settimane la ragazza si era lasciata andare a un momento di sconforto piangendo dopo aver scoperto la decisione di Alessandra Celentano di far accedere al serale solo coloro che ricevono tutti e tre i sì da parte dei giudici. Così, Chiamamifaro si era rivolta al suo giudice Rudy Zerbi per esprimergli le sue perplessità, dicendosi sicura di non ricevere la tanto ambita maglia oro come invece è successo per Nicolò. Davanti a Zerbi, la cantante ha detto di vedere la situazione decisamente nera, prevedendo di non ricevere mai il sì della Pettinelli, e così è andata.

Amici 24, Chiamamifaro aveva ragione: Anna Pettinelli dice “No” per due volte

“Quello che ti ho letto te l’ho voluto leggere anche per darti uno strumento.” aveva detto Rudy Zerbi per consolare Chiamamifaro “Vorrei che tu ora fossi concentrata sulle cose che ti ho letto, ricordati che se sei qua è perché per me le cose stanno andando in un certo modo“. A quel punto lei è scoppiata a piangere per via dello stress e delle alte aspettative sul serale di Amici 24. Pur essendosi esibita due volte, secondo le anticipazioni di domenica 16 febbraio, Chiamamifaro non riuscirà a ricevere la maglia oro: il “No” della Pettinelli non le ha lasciato scampo.

Buone notizie invece per altri concorrenti di Amici 24, come Chiara, Francesco e Nicolò. Tutti e tre hanno ricevuto il “Sì” dei giudici e per questo voleranno dritti dritti in finale. A giudicarli nella puntata di domenica ci saranno tre esperti: Rossella Brescia e Garrison per il ballo e Fiorella Mannoia per il canto. Nicolò, che aveva voluto rinunciare alla maglia oro per rispetto degli altri allievi dopo il nuovo regolamento, ha convinto di nuovo tutti i professori dopo aver cantato “Sei nell’anima“, “2000 minuti” e “Hello” di Adele. Si riconferma così concorrente del serale.