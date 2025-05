La settima puntata del serale l’ha vista lasciare definitivamente il serale di Amici 24, ma per Chiara Bacci è solo l’inizio di una strada ricca di successi. La ballerina che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere durante l’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, proprio poco prima di andarsene, ha ricevuto una serie di proposte lavorative in giro per il mondo ma anche in Italia, per non parlare di quella di Maria De Filippi, che la vuole come nuova professionista della scuola di Canale 5.

Non è ancora chiaro quali proposte accetterà la ballerina, che ad Amici 24 è stata seguita da Alessandra Celentano, ciò che è certo è che continuerà a seguire questa strada anche ora che il talent che l’ha resa nota è finito. Ma cosa sappiamo, invece, della vita privata di Chiara Bacci?

La ballerina ha 21 anni, è di Firenze e la sua passione per la danza nasce grazie a sua madre, che è proprio un’insegnante di danza classica. È molto legata a lei, così come a sua sorella. Nella scuola di Amici 24 Chiara ha trovato anche l’amore: chi ha seguito il talent sa, infatti, che è nata una storia tra lei e il cantante TrigNo, che dura ormai da mesi e che, a quanto pare, continuerà in modo serio anche dopo la fine del serale di Canale 5. Il cantante, che è ancora in gara per la vittoria, ha infatti ammesso di pensare al futuro con Chiara e di sperare nella convivenza che, secondo lui, “è fattibile”. Sarà dello stesso pensiero Chiara o prima preferirà dedicarsi ai suoi progetti da ballerina, che potrebbero portarla a lasciare l’Italia?

