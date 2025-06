Chiara Bono, chi è l’attrice protagonista nel film ‘Yara’: grandi ruoli in tenera età e un talento in costante crescita.

Un talento precoce ma con bagliori che le hanno già permesso di iscriversi alla lista dei volti più promettenti del cinema italiano; Chiara Bono, 22 anni, è la giovane attrice protagonista del film ‘Yara’ che andrà in onda questa sera – 23 giugno 2025 – su Canale 5. Trattandosi di un evento di cronaca nera tristemente noto, si è trattato di un’interpretazione sicuramente impegnativa; un valore aggiunto per la giovane che, ai tempi della realizzazione, aveva appena 16 anni. Come anticipato, le sue capacità sul set sono emerse molto presto a dispetto dell’aspetto anagrafico; 3 anni prima di ‘Yara’ si è infatti fatta conoscere al pubblico televisivo partecipando alla serie tv cult ‘Don Matteo’. Apprezzata anche la sua partecipazione in un’altra fiction particolarmente amata del piccolo schermo: Che Dio ci aiuti.

Seppur non con un ruolo di primo piano, Chiara Bono ha avuto modo di mettersi in evidenza anche in un film pluripremiato e considerato da buona parte della critica come una delle pellicole più significative degli ultimi anni. L’attrice 22enne ha infatti preso parte, nel 2023, alle riprese se ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi nei panni di una ragazzina di nome Luisa. Spicca, per questioni di risonanza mediatica per la storia vera di cronaca alla base, il suo ruolo in ‘Yara’ in onda questa sera – 23 giugno 2025 – su Canale 5. “Ho lavorato per lasciar traspirare l’innocenza dei miei tredici anni” – spiegava, come riporta Il Giorno, in un’intervista rilasciata a Today – “Ho cercato di dare al personaggio la tipica leggerezza adolescenziale”.

Chiara Bono, l’attrice tra carriera di spicco e vita privata ‘off limits’

Se sul fronte professionale sono corpose e note le notizie che raccontano di una carriera giovane ma condita da ruoli già particolarmente importanti e impegnativi, diverso è il discorso per quanto concerne la vita privata di Chiara Bono. La giovane attrice ha sempre professato riservatezza e discrezione a proposito delle curiosità riguardanti la propria vita sentimentale; complice anche l’aspetto anagrafico e l’evidente volontà di voler mettere al centro dell’attenzione unicamente le sue peculiarità artistiche e professionali piuttosto che aspetti relegati alla sfera privata. Nessuna traccia dunque di un possibile fidanzato o compagno; poco si evince anche dai profili social di Chiara Bono se non ulteriori curiosità riferite alle sue attività professionali.