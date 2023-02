Chiara Francini, chi è la co-conduttrice di Sanremo 2023/ “Non so cosa accadrà sul palco…”

Chi è Chiara Francini?

L’attrice e conduttrice televisiva Chiara Francini (classe 1979) sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. L’attrice di “Non dirlo al mio capo” e “Una scomoda eredità” è felicissima di questa opportunità e anche molto stupita. La sua carriera da conduttrice televisiva era iniziata con “Bla bla bla” programma di Marco Giusti, poi Colorado nel 2011 e nel 2016 la grande opportunità di condurre Domenica in insieme al grande Pippo Baudo.

Quest’ultima esperienza televisiva per Chiara Francini è stata probabilmente la più importante. Durante un’intervista a Tvblog l’attrice ha raccontato: “Eravamo al Teatro delle Vittorie: ricordo che lui era seduto, attentissimo e mi fece domande molto profonde. Per me Domenica In è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ricordo che Pippo mi diceva sempre che la grandezza di un conduttore è la capacità di far risaltare l’ospite, di non imporre la propria presenza. Mi bastava un suo sguardo per capire quando dovevo intervenire e la cosa di cui vado più orgogliosa è il fatto che non mi abbia dovuto riprendere neanche una volta”.

Chiara Francini co-conduttrice di Sanremo 2023, cosa farà?

Se per Chiara Francini Domenica in era stata l’esperienza più importante della sua vita, adesso in parte l’attrice si è ricreduta. L’invito a Sanremo 2023 come co-conduttrice l’ha stupita a tal punto da aver dichiarato a Radio 105 friends: “Mi è arrivato un messaggio da un numero che non conoscevo, perché io non avevo il numero di Amadeus, mi è arrivato questo messaggio e io ho pensato subito a un buontempone, ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto: “Ma mi stai a perc*lare, sei tu?”, dopodiché ho ricevuto un vocale e lì secchezza delle fauci perché ho capito che era Ama”.

Lo stupore di Chiara Francini persiste perché per la prima volta viene seguita da paparazzi in cerca di uno scoop e non per la sua arte ma per la sua persona e anche perché la madre le ha detto che dopo Sanremo può anche smettere di fare qualunque cosa perché è l’evento più popolare d’Italia. Riguardo a ciò che farà sul palco dell’Ariston Chiara Farcini ha dichiarato: “Cantare non mi mette a mio agio perché non è una cosa per cui ho studiato. Però onestamente non lo so cosa accadrà su quel palco: mi rimetto nelle mani del direttore artistico Amadeus. Quello che lui mi dice di fare, faccio”.











