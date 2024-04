Chi è Chiara Francini/ “Lo show su Rai1? Mi hanno chiesto di portare in tv il mio bagaglio”

Chiara Francini e lo show su Rai1: “tutto è cominciato dopo Sanremo”

Chiara Francini torna in tv con il suo primo show televisivo dal titolo “Forte e Chiara” trasmesso in prima serata su Rai1. Uno show in cui l’attrice e scrittrice ha deciso di lanciarsi senza timori o paure. Intervistata da ilmessaggero.it, la Francini ha rivelato: “mi hanno chiesto di portare in tv il mio bagaglio, quello accumulato con il monologo di Sanremo,il libro e lo spettacolo, e io l’ho fatto. Sono lavori con cui ho aperto, nel dibattito pubblico, una riflessione sulla donna a partire dalla mia esperienza personale. Mi sono detta: se un episodio così normale della mia vita ha interessato tante persone, allora la mia vita provo a raccontarla tutta”.

Il suo monologo a Sanremo ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico e anche della critica. Ne è consapevole la stessa attrice che ha sottolineato: “tutto è cominciato dopo Sanremo, forse. Certamente deve aver pesato il fatto che io sia un’artista trasversale, che ha toccato vari ambiti. E poi, quando mi hanno proposto di fare lo show, ho subito suggerito la mia visione. Per fare una cosa del genere ci vuole coraggio e preparazione, ma anche incoscienza e fede. Nel senso di sapersi buttare nel vuoto”.

Chiara Francini, non solo film e teatro: debutta in tv su Rai1

Una carriera in ascesa quella di Chiara Francini che dopo essersi fatta apprezzare come attrice e scrittrice ha debuttato anche come conduttrice nel suo primo show televisivo per la Rai. Parlando di donne dello spettacolo da cui trae ispirazione ha dichiarato: “non posso certo mettermi a confronto con icone come Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Franca Valeri, Anna Marchesini, ma spero di poter essere contaminata da tutte loro insieme”. Non solo, sulla scelta insolita di fare uno show in diretta televisiva ha precisato: “perché senza, lo show sarebbe stato meno autentico. Meglio una sporcatura che un momento troppo perfetto ma provato mille volte. Non voglio uno show perfetto: voglio divertire anche con le imperfezioni”.

Per Chiara Francini dopo il successo del suo primo show televisivo si vocifera di una possibile co-conduzione al Festival di Sanremo; una possibilità che non esclude l’attrice: “ora mi concentro su questo, devo restare tonica e fresca, si vedrà magari fra qualche anno. Mi gira le testa solo se mi metto a pensarci, a Sanremo”. Una cosa è certa, Chiara Francini non farebbe mai la regista: “no, per carità. Attrice e sceneggiatrice sì. Da poco sono anche produttrice, ho fondato una mia compagnia”.











