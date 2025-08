Tutto su Chiara Giordano, l'ex moglie di Raoul Bova che starebbe supportando l'attore in un momento difficile.

Per Raoul Bova non è assolutamente un periodo sereno e felice. La fine della relazione con Rocio Munoz Morales e il clamore mediatico scatenato dagli audio diffusi da Fabrizio Corona hanno dato il via ad una situazione difficile che Raoul Bova sta affrontando con il sostegno della famiglia. Al suo fianco, infatti, ci sono i figli ma anche Chiara Giordano, l’ex moglie dell’attore e madre di due dei quattro figli di Raoul Bova, Alessandro Leon e Francesco.

Mauro Icardi, sgarro all'ex moglie Wanda Nara?/ "Ha regalato tutti i suoi vestiti, scarpe e borse di lusso"

Nonostante il matrimonio tra i due sia finito da tempo, Chiara Giordano sta supportando l’ex marito in questo momento difficile al punto che la madre della Giordano, l’avvocata divorzista Annamaria Bernardini De Pace, è ora legale proprio dell’attore. Avendo due figli, il rapporto tra Chiara Giordano e Raoul Bova c’è sempre stato e, con il tempo, i due hanno ritrovato anche serenità al punto che, oggi, sarebbe proprio l’ex moglie ad aiutare Bova.

Chi sono i concorrenti Ballando con le stelle 2025?/ Dopo Delogu e Maurizio Ferrini, spunta una cantante

Tutto su Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova

Classe 1973, Chiara Giordano, figlia di Annamaria Bernardini De Pace e del professore universitario Francesco Giordano, scomparso nel 2015. E’ una veterinaria ma ha anche la passione per la tv e il cinema al punto da aver prodotto diversi film, partecipato ad Amici Celebrities e conduce “Dottoressa Giordy”, il suo programma su TimVision sulla cura degli animali.

Tra Raoul Bova e Chiara Giordano, il primo incontro risale al 1997 ad una festa di amici in comune quando lei aveva 24 anni. Nel 2000 si sposano e hanno il primo figlio, Alessandro Leon. Francesco nasce un anno dopo. A distanza di tredici anni dal fatidico sì, tuttavia, il matrimonio finisce. «Ci siamo conosciuti giovanissimi nel ’97, ci siamo aiutati nel lavoro, poi la storia nel 2013 è finita», aveva spiegato Giordano a Repubblica.

Elodie, notte in hotel con Andrea Iannone ed una misteriosa ballerina?/ La segnalazione: "E' presa di lei..."