Tutto su Chiara Pompei, tronista di Uomini e Donne

Chiara Pompei ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, ma prima di quella puntata, nell’appuntamento con il dating show di canale 5 in onda oggi, giovedì 13 febbraio 2025, la tronista è alle prese con la prima esterna. Arrivata sul trono con la sua bellezza e la sua semplicità, Chiara ha cominciato con entusiasmo il trono prima di abbandonare il programma per una segnalazione su un ragazzo con cui ha poi lasciato definitivamente la trasmissione.

Dopo la presentazione e l’appuntamento al buio con i corteggiatori, per Chiara, è arrivato il momento di cominciare il percorso sul trono che, però, è finito quasi subito. Per la studentessa 23enne che, durante la puntata della presentazione ha fornito prova della propria preparazione, è così arrivato il momento del primo confronto in studio con i corteggiatori.

Chiara Pompei e l’esterna con Matteo: confronto a Uomini e Donne

Grande spazio per il trono classico nella puntata di Uomini e Donne del 13 febbraio 2025. Dopo il momento dedicato a Francesca Sorrentino il cui trono è ormai ai titoli di coda, la puntata continuerà con Chiara Pompei, Maria De Filippi inviterà la tronista ad accomodarsi al centro dello studio per rivivere l’esterna fatta con Matteo, uno dei ragazzi che ha partecipato all’appuntamento al buio.

Spigliata e molto sicura di sé, la tronista avrà un piccolo battibecco con il corteggiatore reo di non guardarla negli occhi quando si parlano. Il corteggiatore spiegherà le proprie ragioni legati anche all’imbarazzo del primo appuntamento e alla presenza delle telecamere riuscendo, così, a trovare un punto d’incontro con la tronista. Il primo momento al centro dello studio, poi, per Chiara, si conclude con un ballo proprio con Matteo.

