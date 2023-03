Chi è Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei e perché si sono lasciati/ Gelosie, una lite furiosa e…

Chiara Rabbi e Davide Donadei: la storia nata a Uomini e Donne e finita dopo pochi mesi

E’ abitudine consolidata al GF Vip l’idea di far entrare nuovi concorrenti a percorso inoltrato al fine di accendere ulteriormente le dinamiche di gioco già in essere. Per l’attuale edizione, tra gli altri, è stato il turno di Davide Donadei che ad oggi salvo brevi accenni non sembra essere riuscito a trovare una chiave per emergere nel reality. Dopo l’ultima puntata qualcosa sembra però essersi smosso, complice il contributo social offerto dalla sua ex fidanzata, Chiara Rabbi.

Perché Edoardo Tavassi e Davide Donadei hanno litigato al GF Vip?/ 'Colpa' di Chiara Rabbi e un tweet…

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno dato avvio alla loro storia d’amore grazie alle telecamere di Uomini e Donne. Ai tempi il palermitano vestiva i panni del tronista e tra le corteggiatrici a spuntarla fu proprio la giovane. L’ex corteggiatrice, così come il suo ex fidanzato, non era nota al pubblico televisivo prima dell’esperienza al dating show di Canale 5 e ad oggi non sembra aver dato seguito al percorso televisivo. Chiara Rabbi è tornata però ad essere chiacchierata negli ultimi giorni proprio per la sua precedente relazione con Davide Donadei; nello specifico, nel corso dell’ultima diretta ha lanciato una timida frecciatina nei confronti dell’ex fidanzato. La situazione è sfuggita di mano nelle ore successive ed è chiaro che nella prossima puntata ne vedremo delle belle.

Chiara Rabbi attacca Davide Donadei dopo lite con Tavassi/ "Se avessi saputo che..."

Davide Donadei svela perchè è finita con Chiara Rabbi: “Troppo gelosa…”

Come anticipato, la relazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è iniziata a Uomini e Donne ma si è esaurita nel giro di pochi mesi. La scorsa estate infatti, i due hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse senza menzionare in maniera diretta i motivi della rottura. Anche nei mesi a seguire, salvo labili indizi lanciati sui social da parte di entrambi, la situazione sembrava comunque poco chiara. Con il tempo, è emerso che la relazione sia arrivata ai ferri corti per questioni di gelosia, avanzate proprio da Chiara Rabbi.

Guendalina Tavassi attacca Davide/ "CORNADEI, sei il più falso finto buonista del GF"

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono stati prima invitati a Uomini e Donne negli scorsi mesi per parlare della situazione, mentre oggi l’ex tronista ha avuto modo di tornare sull’argomento proprio nella Casa del GF Vip. Nel corso dell’ospitata da Maria De Filippi, il palermitano accusò la giovane di gelosia mentre lei di pronta risposta rivelò la possibilità che dietro la rottura ci fosse un tradimento. La questione della gelosia di Chiara Rabbi sembra però la soluzione all’enigma più plausibile, visti i continui riferimenti di Davide Donadei nel corso dell’esperienza al GF Vip. “Perché è finita? Era molto gelosa: soprattutto è finito il sentimento da parte mia“, questa una delle dichiarazioni dell’ex tronista nei vari sfoghi avuti nella Casa più chiacchierata d’Italia. Davide ha inoltre parlato di una lite molto forte che avrebbe sancito la fine definitiva della storia: sarebbe stato lui a chiedere di mettere la parola fine al loro rapporto. “Ero arrivato al limite, stavo male”, ha ammesso il gieffino, ribadendo che quella della ex era una gelosia ingiustificata. “Ci siamo lasciati amandoci ancora”, ha poi ammesso commosso, ricordando il momento in cui lei ha lasciato casa sua con valige alla mano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA