Chi è Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ Presto genitori: “Per ora la paternità è…”

Ermal Meta, domenica 12 maggio, sarà ospite a Verissimo per parlare del suo nuovo album ma soprattutto di una grande novità: lui e la fidanzata Chiara Sturdà stanno per diventare genitori per la prima volta!

Chiara Sturdà è una ragazza molto dolce e riservata, nata a Milano nel 1990, si è laureata in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e poi ha lavorato come stagista all’ospedale Fatebenefratelli, sia come contabile che nella gestione dei dati. Qualche anno dopo Chiara ha rivoluzionato la sua carriera grazie a una nuova proposta di lavoro come commentatrice sportiva a Bergamo Tv che ha aperto le porte a nuove opportunità, tra cui un importante workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. Negli anni Chiara ha riscoperto una grande passione per il mondo dello sport, in particolare per il volley e oggi si è realizzata a pieno diventando agente e marketing manager della Top Player Company, una società di consulenza legale per calciatori. La fidanzata di Ermal Meta ama molto i viaggi, recentemente lei e il cantante sono stati in Grecia e nonostante la timidezza, i fan possono godere di alcuni scatti di coppia su Instagram.

Chiara Sturdà, chi è la fidanzata di Ermal Meta/ "Nostra figlia si chiamerà Fortuna"

Chiara Sturdà ed Ermal Meta presto genitori

Sia Ermal Meta che la sua fidanzata Chiara Sturdà preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori e non rivelando troppi dettagli sulla loro vita privata, nonostante ciò, all’inizio della loro storia d’amore, nel 2020, il cantante aveva raccontato: “Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”.

Ermal Meta, l'appello al Concertone: “Non basta l’uguaglianza, serve l’equità!”/ "Eliminare i pregiudizi"

Ermal Meta non ha avuto una vita familiare semplice, oltre alla separazione dei genitori, non ha mai vissuto serenamente il suo rapporto con la madre e col padre, in particolare col secondo, per questo ha sempre avuto il timore di diventare padre, un timore di cui lui stesso parlerà nel suo nuovo album “Buona Fortuna”, incentrato sulle emozioni provate dal momento in cui la fidanzata Chiara gli ha detto che sarebbe diventato papà! Dopo il lieto annuncio della fidanzata, i due hanno aspettato alcuni mesi prima di comunicarlo sui social e alla stampa, poi sono arrivate le prime parole del cantante: “Mia figlia si chiamerà Fortuna, un nome che credo abbia scelto lei. Nel mio disco racconto come sono ora mentre l’aspettiamo, dopo sarò diverso e libero”. Poi su Instagram, sotto il post di un piccolo maglioncino, il cantante ha scritto per la figlia: “Noi ti aspettiamo, tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”. La figlia di Ermal Meta dovrebbe nascere a metà giugno e al Messaggero lui ha affermato: “Aspetto di maturare un po’ di esperienza, per ora la paternità è solo immaginaria”.

Concerto Primo Maggio Roma 2024/ Diretta streaming e scaletta: Ermal Meta, “Basta barriere e pregiudizi!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA