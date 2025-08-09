Chi è Chiara Taigi, i numeri da record nel mondo della lirica e la vita privata e sentimentale al fianco del marito Fabio Larae

Chi è Chiara Taigi, soprano di respiro internazionale: una grande carriera nel mondo dell’opera

Dai numeri da capogiro nel mondo della lirica all’amore appassionato per il marito e storico compagno Fabio Larae. La carriera e la vita privata della cantante Chiara Taigi, raccontano grandi traguardi sul fronte sia professionale, sia sentimentale. Venticinque anni di carriera, oltre cinquecento rappresentazioni e settanta titoli d’opera, diretta da alcuni dei più prestigiosi direttori d’orchestra e registi al mondo. Benché della sua vita privata non si sappia moltissimo, la figura del marito Fabio Larae è senza dubbio stata centrale.

Quanto guadagna Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025, chi è maestro?/ Selvaggia Lucarelli agguerrita

Una presenza fissa nella sua quotidianità, ma anche e soprattutto nei concerti, dove è sempre presente per incitarla e godersi lo spettacolo. Insomma, amore ed emozioni sono due elementi fissi nella vita di Chiara Taigi che ancora oggi continua a fare ciò che più ama.

Chiara Taigi, i traguardi di carriera, la vita privata e quel sogno rimasto chiuso nel cassetto

Sbirciando in rete, possiamo trovare alcune interviste rilasciate negli anni dall’artista. Ebbene, il soprano Chiara Taigi ha ammesso di essere molto soddisfatto della sua vita professionale e della carriera costruita fino ad oggi. Negli anni sono state davvero tante le soddisfazioni e i traguardi raggiunti. Una carriera che le ha dato tanto, ma anche tolto. D’altronde, per via dei numerosissimi impegni in giro per il mondo, Chiara Taigi non è mai riuscita a rallentare e a costruire una famiglia. Un sogno nel cassetto a cui ha dovuto rinunciare.

Anticipazioni Innocence, prossime puntate fino al 16-17 agosto 2025/ Ilker manipola Ela: interviene polizia

Ma la vita le ha dato tanto, considerando il successo e l’autorevolezza che ha raggiunto oggi nel suo lavoro e il legame solido costruito con il marito Fabio Larae. Non è poco, anche se logicamente, guardandosi indietro, può spuntare qualche piccolo grande rimpianto, come i figli mai arrivati.