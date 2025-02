Chiello debutta a Sanremo 2025 in qualità di ospite per la serata dei duetti cover, interpretando insieme a Rose Villain il celebre brano di Lucio Battisti “Fiori rosa, fiori di pesco”. L’artista conosciuto soprattutto per essere stato nella band trap FSK Satellite, è oggi un rapper che dopo aver intrapreso la carriera da solita ha pubblicato un album intitolato “Oceano Paradiso” e diventato in poco tempo disco di platino e ha collaborato con altri famosi personaggi della musica italiana come Sfera Ebbasta, Rkomi e Madame. Della sua prossima partecipazione al Festival aveva dichiarato di essere molto emozionato e allo stesso tempo felice di esibirsi insieme a Rose perchè con lei ha trovato una particolare sintonia, specialmente nell’attitudine della cantante che dice di condividere.

Chi è Chiello/ "Ho sentito la nausea per la vita che stavo facendo, ho pensato devo volermi bene"

Nato nel 1999 a Venoza, in provincia di Potenza, Chiello dopo l’ultimo successo ottenuto con il singolo “Paradiso” nel quale duetta insieme a Mahmood, ha annunciato un prossimo tour che comprenderà le maggiori città italiane e un possibile cambio stilistico rispetto al passato per dare una impronta nuova alle sue composizioni, più ispirata ai grandi autori del passato ai quali dice di ispirarsi come Luigi Tenco e Enzo Carella.

Chi è Chiello, il successo come rapper solista la dipendenza dalle droghe e la relazione difficile con la fidanzata Cristina Bertevello

Il rapper Chiello ha rilasciato una recente intervista al magazine Rockol nella quale ha parlato dei suoi prossimi progetti e di come vive l’esperienza artistica. Molto aperto e sincero nell’esporre le proprie opinioni sulla scena attuale, ha detto di avere l’ambizione di voler cambiare il panorama musicale italiano, perchè non ci sono più le ispirazioni romantiche come quelle dei grandi cantautori che hanno fatto la storia e oggi, molti artisti purtroppo pubblicano dischi solo per guadagnare.

La critica è soprattutto per il pop da classifica che definisce “troppo superficiale“, per questo ha annunciato di volersi distinguere come alternativa più nostalgica e autentica. Sulla vita privata Chiello ha molte volte detto di voler restare discreto e non ha mai rivelato troppi particolari a parte il fatto di aver detto di aver combattuto contro la dipendenza dalle droghe. Dai social e da alcune notizie pubblicate dai giornali di gossip, si sa inoltre è che è impegnato con l‘influencer Cristina Bertevello. La loro relazione però è stata da sempre caratterizzata da alti e bassi e come confermano alcuni post della ragazza, più volte i due si sono lasciati per poi tornare insieme.