Tutto su Christian, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo un mese, chiude con Isabella.

Christian, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si è fatto conoscere dal pubblico rispondendo ad alcune domande di Tina Cipollari che, nelle scorse puntate, avendo visto un volto nuovo, ha chiesto chi fosse. Christian, così, ha svelato di avere un agriturismo e un ristorante dalle parti di Viterbo di cui è originaria proprio la bionda opinionista. Christian, inoltre, ha svelato di guadagnare bene grazie al suo lavoro ricevendo da Tina la promessa che andrà a trovarlo quando passerà dalla sua zona. Il cavaliere, tuttavia, non ha svelato nulla del suo passato sentimentale e non si sa se abbia figli e se in passato sia stato sposato.

La sua avventura a Uomini e Donne è cominciata in punta di piedi con la conoscenza con Isabella July, una delle dame tornata in trasmissione dopo l’esperienza della scorsa stagione. I due si sono frequentati per un mese ma la scelta della dama di uscire anche con Mario Lenti ha creato la frattura.

Christian, scoppia la lite con Isabella a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata, di fronte all’esterna tra Mario Lenti e Isabella, Christian ha svelato una serie di dettagli della sua frequentazione con la dama spiegando di aver capito il motivo per cui è stato definito immaturo. “Probabilmente voleva un uomo più maturo”, ha detto il cavaliere che ha messo in dubbio l’interesse della dama nei suoi confronti portando Isabella a schiaffeggiarlo, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni. Schiaffi che, però, le telecamere non hanno mandato in onda.

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025, Christian e Isabella tornano a confrontarsi e la dama spiega di essere schifata dall’atteggiamento del cavaliere. Maria De Filippi, così, spiega alla dama che Christian è convinto che l’interesse di Isabella per lui sia dovuto alla sua posizione economica. I due, così, decidono di mettere un punto alla frequentazione.