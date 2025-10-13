Tutto su Christian, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha attirato l'attenzione di Tina Cipollari.

La puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025 è cominciata nel segno di Tina Cipollari. Dopo aver salutato il pubblico, Maria De Filippi lascia la parola a Tina che, tra i cavalieri del trono over, ammette di essere stata colpita dalla “faccia simpatica” di Christian. Si tratta di un nuovo cavaliere che non ha ancora avuto la possibilità di presentarsi e di accomodarsi al centro dello studio non avendo ancora una frequentazione continua. Il look e il viso di Christian, tuttavia, hanno colpito Tina che chiede così di scoprire qualcosa in più.

Restando nel parterre del trono over, così, Christian racconta qualcosa di sé e si scopre che, con Tina, ha in comune la provenienza. “E’ dall’altra volta che guardi questa faccia e mi dici che è simpatica”, commenta il cavaliere. 2Lo fissi e parli sempre di lui, perché”, chiede poi Maria De Filippi con Tina che conferma di trovare simpatica la sua faccia. Il cavaliere, poi, svela la propria professione.

Christian e Tina Cipollari: l’inizio di un’amicizia a Uomini e donne?

“Guadagno bene”, esordisce Christian. “Guadagni bene perché?”, chiede una Tina molto incuriosita. “Guadagno bene perché faccio un lavoro importante. Ho un agriturismo nella provincia di Viterbo con un ristorante”, risponde il cavaliere. “Siamo pure paesani”, commenta Tina che è delle parti di Viterbo. “Quando passo che vado a Viterbo mi fermo”, dice ancora Tina.

L’opinionista, poi, chiede più informazioni per capire dove si trovi effettivamente l’agriturismo. “Ma tu stai cercando una donna? di che età?, chiede ancora Tina. “Ero un po’ indeciso sull’età. Poi mi sono ricreduto. Diciamo che non ha età”, afferma il cavaliere. “Vabbè, ci vediamo alla sbarra dopo”, conclude ironicamente Tina.

