Tutto su Cinzia, la dama del trono over di Uomini e Donne

Cinzia è una delle dame del trono over di Uomini e donne, vive a Salerno ed è mamma di un ragazzo adolescente. Donna indipendente che ama avere i propri spazi, cerca un uomo che sappia rispettare questo suo desiderio di indipendenza. Dopo aver lavorato tanti anni fuori casa, Cinzia, in studio, ha spiegato di aver scelto, ad un certo punto della propria vita, di rallentare e godersi di più la propria vita. Motivo che l’ha spinta anche a partecipare a Uomini e Donne dove non ha ancora trovato un cavaliere con cui portare avanti una conoscenza continua.

Cinzia, infatti, ha provato ad approfondire la conoscenza con Francesco e, successivamente, con Sebastiano. Con quest’ultimo sembrava andare tutto bene ma poi c’è stato il colpo di scena che ha portato la dama a chiudere anche questa conoscenza.

Cinzia esce con Arcangelo a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Cinzia ha raccontato che, dopo aver trascorso qualche giorno a casa sua con Sebastiano, ha capito di non poter avere una storia con lui che, a suo dire non si incastra con i suoi spazi e le sue libertà. La bellezza e l’eleganza di Cinzia ha colpito subito Arcangelo che, dopo aver chiuso la conoscenza con Gemma Galgani, ha ammesso di voler conoscere anche Cinzia.

Inizialmente, Arcangelo aveva escluso la possibilità di uscire con Cinzia non volendo ferire Marina, ma nella puntata di Uomini e Donne del 19 maggio 2025 tutto cambia perché Cinzia arriva in studio accomodandosi accanto a Gemma e Marina con il cavaliere che continua a dividersi tra le tre dame avendo, tuttavia, una preferenza per Cinzia e Marina.