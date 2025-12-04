Tutto su Cinzia, dama del trono over di Uomini e Donne che esce con Sebastiano Mignosa ed Edoardo.

Il trono over di Uomini e Donne, in onda da sedici anni, in ogni stagione, si rinnova accogliendo nuovi cavalieri e nuove dame. Tra i protagonisti che hanno cominciato l’avventura nella stagione attualmente in corso c’è anche Cinzia Moramarco che, con il suo portamento elegante, ha conquistato subito le attenzioni del parterre maschile. Classe 1975, Cinzia ha 50 anni ed è mamma di due ragazzi, Davide e Alexa.

Nella vita, Cinzia è una tricologa professionista ovvero è un’esperta nell’analisi del cuoio capelluto. Prima di Uomini e Donne, Cinzia non aveva mai partecipato a programmi televisivi e con la scelta di partecipare a Uomini e Donne, ha deciso di mettersi sentimentalmente in gioco.

Cinzia tra Sebastiano ed Edoardo a Uomini e Donne

Cinzia ha cominciato la sua avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne uscendo con Lanfranco e Sebastiano. Con entrambi è scattato il bacio anche se la conoscenza è diversa: con Lanfranco ha trovato un dialogo educato e conoscitivo mentre con Sebastiano il dialogo è subito stato schietto e diretto. Cinzia, tuttavia, ha accettato di conoscere anche un altro cavaliere ovvero Edoardo.

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2025, Cinzia torna al centro dello studio. Al suo fianco si accomodano anche Barbara De Santi e Gloria Nicoletti mentre di fronte a lei c’è Edoardo, uno dei nuovi cavalieri del parterre che, dopo aver chiuso la frequentazione con Barbara, ha deciso di conoscerla. Tuttavia, la frequentazione tra Edoardo e Cinzia è già giunta al capolinea come racconta lo stesso cavaliere al centro dello studio.