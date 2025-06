Gianni Sperti non ha mai nascosto di avere un legame speciale con la sua famiglia e in particolar modo con Cinzia, la sorella. Gianni ha tre fratelli, tra i quali c’è anche Cinzia, che per lui ha un posto speciale nel suo cuore. I due sono legatissimi fin da bambini: i due hanno cominciato a studiare danza insieme e proprio l’amore per il ballo li ha uniti fin da bambini. La sorella di Gianni Sperti e l’opinionista di Uomini e Donne hanno infatti condiviso tantissime tappe della loro vita proprio grazie al ballo. Ospite di Verissimo, qualche tempo fa, Gianni Sperti ha spiegato: “Vado d’accordo con tutti, ma con mia sorella Cinzia c’è un legame diverso”.

Gianni Sperti è di nuovo single?/ Duro sfogo su Instagram: "Ho lasciato quel treno. Periodo peggiore"

Proprio Cinzia, infatti, è la sorella alla quale Gianni Sperti racconta tutto, ritenendola quasi più una migliore amica che una di famiglia. Con lei, infatti, il ballerino e opinionista di sente libero, senza giudizi né costrizioni: questo ha reso il loro rapporto ancor più saldo negli anni e ha fatto sì che i due si legassero in maniera importante. Cinzia, inoltre, c’è stata quando Gianni ha vissuto dei periodi davvero bui e difficili, come quando nel 2002 il suo matrimonio con Paola Barale è terminato. All’epoca Gianni non la prese affatto bene, vivendo un periodo davvero complicato. Grazie all’amore dei suoi cari e in particolar modo di Cinzia, è riuscito ad uscirne fuori.

Gianni Sperti e Francesca Tocca, bacio hot a Uomini e Donne/ Cos'è successo dopo la sfida di ballo

Chi è Cinzia Sperti, la sorella di Gianni Sperti: la storia tossica con il suo ex

Cinzia Sperti, la sorella di Gianni Sperti, ha vissuto un amore tossico con il suo ex marito e come ha raccontato ha cercato di portare avanti la storia per il bene dei suoi figli, nonostante fosse vittima di violenze e maltrattamenti. “Mi sono poco rispettata, ho portato a lungo qualcosa che sentivo come un dovere” ha rivelato la donna. Proprio in virtù dei comportamenti del suo ex cognato, Gianni Sperti non solamente gli ha tolto la parola e ha interrotto ogni rapporto ma lo ha anche denunciato per stalking.