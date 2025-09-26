Tutto su Cinzia Paolini, dama del trono over di Uomini e Donne: confronto con Antonio in studio e perché la frequentazione è finita.

Cinzia Paolini è una dama del trono over di Uomini e Donne che, nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi, è arrivata nel parterre per mettersi in gioco conoscendo alcuni cavalieri del parterre come Francesco, Sebastiano e Arcangelo. Nel finale di stagione, però, in trasmissione è arrivato Antonio con cui ha deciso di non chiudere totalmente i rapporti dandogli la possibilità di farsi conoscere durante l’estate senza telecamere.

Cinzia, tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, ha spiegato che con Antonio non è mai nato niente mentre si sarebbe aspettata qualcosa in più da Sebastiano. “Assolutamente no! Ho fatto solo un favore a degli amici, Antonio era da quelle parti ed è venuto con me. Non siamo una coppia, lui non mi convince per molti aspetti”, ha detto Cinzia.

Cinzia Paolini e Antonio, confronto a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne del 26 settembre 2025, prima di aprire un nuovo capitolo sentimentale, Cinzia Paolini si accomoda al centro dello studio per chiudere il capitolo Antonio con cui ha un confronto finale. “Abbiamo iniziato a conoscerci. Sono andato anche a Salerno diverse volte e, improvvisamente, mi ha detto che la pressavo molto“, dice il cavaliere. “Tu mi sei stato addosso a tutte le ore della mattina e della sera per non dire anche la notte. Dopo 20 giorni non puoi chiedere di potermi chiamare amore mio”, replica Cinzia.

“Perché non può chiamarti amore mi? Se accetti di conoscere un uomo, accetti anche le sue attenzioni”, sbotta Tina Cipollari. “Sono andata da lui e non mi ha offerto neanche una cena”, svela la dama. “Che tristezza, Cinzia scendi dal piedistallo”, aggiunge Gianni Sperti. Tra Antonio e Cinzia, così, finisce definitivamente la conoscenza.