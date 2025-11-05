Tutto su Cinzia Paolini, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Mario Lenti scontrandosi con Gianni Sperti.

Elegante, mamma di un ragazzo che frequenta il liceo, innamorata del madre e con una grande passione per la musica, Cinzia Paolini ha conquistato il pubblico del trono over di Uomini e Donne sin dal suo arrivo nel parterre. Dopo aver animato la scorsa stagione uscendo con Arcangelo e Antonio, la dama è tornata in trasmissione dopo aver vissuto, durante l’estate, un flirt con Sebastiano Mignosa che, a sua volta, è tornato in trasmissione. Cinzia ha cominciato la nuova stagione uscendo con Rocco con cui sembrava fosse nato qualcosa di speciale.

Durante i confronti al centro dello studio, Cinzia e Rocco si sono spesso lasciati andare a parole importanti ma in seguito ad una discussione, i due hanno chiuso con Cinzia che ha deciso di conoscere, poi, altri cavalieri come Enrico e Mario Lenti.

Cinzia Paolini: la conoscenza con Mario Lenti continua a Uomini e Donne

Cinzia Paolini, nelle scorse puntate del trono over di Uomini e Donne, è stata accusata da Mario Lenti di essere d’accordo con Enrico ma l’accusa del cavaliere ha lasciato indifferente Cinzia il cui atteggiamento ha scatenato la dura reazione di Gianni Sperti che ha annunciato di non volerla più vedere al centro dello studio. La dama, però, torna nuovamente protagonista proprio nella puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025.

Cinzia si accomoda al centro dello studio accomodandosi accanto a Gemma Galgani e di fronte a Mario Lenti ed Enrico con quest’ultimo che, nel frattempo, sta conoscendo anche un’altra dama del parterre. La dama, nel frattempo, continua ad essere interessata a Mario.