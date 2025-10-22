Tutto su Cinzia Paolini, dama del trono over di Uomini e Donne che esce con Mario Lenti e discute con Gemma Galgani.

Cinzia Paolini è una delle dame più corteggiate del parterre del trono over di Uomini e Donne. Cinzia vive a Salerno, ha un figlio adolescente e una vera passione per la musica che alimenta studiando e facendo serate in alcuni locali. Cinzia è arrivata in trasmissione nella scorsa stagione chiudendo l’anno con Arcangelo e Antonio con cui, però, non ha funzionato. Cinzia, così, è tornata in trasmissione all’inizio di questa stagione pronta a rimettersi in gioco e cominciando a conoscere Rocco, uno dei nuovi cavalieri del parterre.

Ernesto, chi è il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Lei gli presenta la nonna e...

Con Rocco, la frequentazione è iniziata nel migliore dei modi e sembrava ci fossero le premesse per una storia d’amore fuori dal programma. Tuttavia, in seguito ad una discussione, tra i due tutto si è rotto e Cinzia ha deciso di fare un passo indietro chiudendo la frequentazione.

Cinzia Paolini chiude con Rocco ed esce con Mario Lenti a Uomini e Donne

Dopo essere uscita una prima volta con Mario Lenti con cui si è trovata subito bene, Cinzia Paolini, nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2025, torna al centro dello studio. La dama si accomoda di fronte a Mario Lenti, dopo essere uscita nuovamente con lui ma Cinzia non è l’unica dama con cui il cavaliere pugliese sta uscendo.

Chi è Mario Lenti, cavaliere di Uomini e Donne/ Età, moglie, la figlia Claudia e le dame del trono over

Durante il confronto con Mario, Cinzia discute anche Gemma Galgani che ribadisce di essere ancora delusa per la scelta del cavaliere di chiudere con lei puntando il dito contro la Paolini, rea di aver accettato di uscire con Mario nonostante la conoscenza in atto con lei.