Tutto su Cinzia Paolini, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Rocco e discute puntualmente con Gianni e Tina.

Tra le dame veterane del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca Cinzia Paolini che ha cominciato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi nella scorsa stagione per poi tornare nel programma anche nella stagione attualmente in corso. Cinzia ha comincia la nuova stagione uscendo con Rocco, uno dei nuovi cavalieri del parterre che sembra aver fatto breccia nel cuore della dama. Sportiva, con un figlio e molto impegnata, Cinzia ha una vera e propria passione per il canto.

Nella scorsa stagione è uscita con Francesco, Sebastiano e Arcangelo per poi chiudere la stagione decidendo di proseguire la conoscere con Antonio, arrivato sul finale, fuori dal programma. Tra i due, però, non è andata bene e dopo qualche settimana Cinzia ha deciso di chiudere la frequentazione. Nel corso dell’estate, poi, ha avuto un flirt con l’ex cavaliere Sebastiano Mignosa ma a settembre è tornata nel parterre del trono over.

Cinzia Paolini contro Sebastiano e Antonio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025, Cinzia Paolini torna ad accomodarsi al centro dello studio per continuare il racconto della sua conoscenza con Rocco. Sia la dama che il cavaliere raccontano che tutto procede a gonfie vele ed entrambi esprimono il desiderio di voler portare avanti la frequentazione. Il momento di Cinzia e Rocco, però, viene interrotto dall’intromissione prima di Sebastiano e poi di Antonio.

Entrambi i cavalieri non sembrano credere totalmente a Cinzia e accusano la dama di aver preso in giro entrambi. Rocco esorta così Cinzia a non rispondere alle accuse se non ha più interesse per nessuno dei due cavalieri. Cinzia, così, chiude entrambe le questioni ma le critiche per la dama non mancano.

