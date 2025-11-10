Tutto su Cinzia Paolini, la dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo Mario Lenti, ha scelto di uscire con Paolo.

Tra le dame più discusse del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Cinzia Paolini, una splendida signora che vive a Salerno dove, oltre a fare la mamma di un ragazzo che frequenta il liceo, si dedica alle sue passione, in primis la musica e il canto. La dama, infatti, frequenta una scuola di canto con cui si esibisce anche in alcune serate. Cinzia, sin dal suo arrivo nel parterre del trono over, non è mai passata inosservata ed è stata molto corteggiata. Nella scorsa stagione, in particolare, ha fatto rumore la frequentazione con Arcangelo che frequentava anche Gemma Galgani e Marina.

Nella stagione attualmente in onda, invece, Cinzia ha cominciato a frequentare Rocco con cui tutto è andato bene fino ad una discussione che ha portato la dama ad allontanarsi e a chiudere definitivamente il rapporto cominciando, così, ad uscire con Mario Lenti.

Cinzia Paolini: dopo Mario Lenti, frequentazione con Paolo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 novembre 2025, Cinzia Paolini torna al centro delle dinamiche sia per confrontarsi con Mario Lenti che con Paolo. Se con quest’ultimo la conoscenza è appena cominciata, con Mario è finita ufficialmente. La decisione arriva direttamente dal cavaliere del trono over con cui, poi, la dama discute in studio.

Cinzia, poi, approfitta della situazione per restituire a Rocco l’abito che le aveva regalato. Per Cinzia, dunque, chiuso il capitolo Mario, si apre ufficialmente il capitolo Paolo.