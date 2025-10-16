Tutto su Cinzia Paolini, dama del trono over di Uomini e Donne che ha chiuso la conoscenza con il cavaliere Rocco.

Cinzia Paolini torna al centro delle dinamiche del trono over di Uomini e Donne dopo aver cominciato ad uscire con Rocco, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Bella, sportiva e con una dote canora importante al punto da aver deciso di frequentare una scuola musicale nella sua città, nella quale ha potuto affinare le sue tecniche vocali e divertirsi, Cinzia è arrivata in trasmissione nella scorsa stagione uscendo, tra gli altri, anche con Arcangelo e scontrandosi così con Gemma Galgani, ma anche con Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai creduto al suo interesse per i vari cavalieri.

Dopo un’estate trascorsa dedicandosi anche al canto, Cinzia è tornata in trasmissione dove, dopo un confronto con Sebastiano Mignosa con cui ha avuto un breve flirt estivo, si è dedicata alla conoscenza con Rocco.

Cinzia Paolini e Rocco: storia finita a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2025, Cinzia Paolini e Rocco annunciano la fine della loro frequentazione. Il cavaliere e la dama del trono over svelano la novità senza accomodarsi al centro dello studio. Restando nel parterre, Rocco spiega il motivo per cui la frequentazione, iniziata con ottimi presupposti, è improvvisamente finita.

Il cavaliere, così, spiega di aver raggiunto Cinzia a Salerno e di aver trascorso con lei dei piacevoli momenti ma durante la serata hanno avuto una piccola discussione che ha rotto l’idillio facendo capire ad entrambi di non essere fatti l’uno per l’altra chiudendo così la frequentazione.