Tutto su Cinzia Paolini, dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Mario Lenti.

Tra le dame più discusse e più corteggiate del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Cinzia Paolini. Sportiva, con una grande passione per la musica, mamma di un ragazzo che frequenta il liceo, Cinzia Paolini vive a Salerno dove ama anche trascorrere del tempo al mare. Cinzia, inoltre, frequenta anche una scuola musicale che le permette di esibirsi in alcuni eventi alimentando, così, la sua passione per il canto. Nella scorsa stagione di Uomini e Donne ha conosciuto alcuni cavalieri come Francesco, Sebastiano e Arcangelo. Con Sebastiano ha anche avuto un breve flirt estivo che, però, poi è finito.

Chi è Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Scoppia il bacio in esterna

Cinzia, così, è tornata nuovamente nel parterre del trono over all’inizio della stagione in corso. La dama ha così frequentato Rocco con cui sembrava potesse nascere qualcosa di importante. I due, però, dopo alcune incomprensioni, hanno deciso di chiudere.

Cinzia Paolini delusa da Mario Lenti a Uomini e Donne

Chiusa la frequentazione con Rocco, Cinzia Paolini ha cominciato ad uscire con Mario Lenti, ma anche con Enrico. La dama non nasconde l’attrazione per entrambi i cavalieri e, per il momento, non chiude nessuna delle due frequentazioni. Mario, tuttavia, non nasconde di essere infastidito dalla scelta di Cinzia di uscire con altri cavalieri e soprattutto di baciare.

Chi è Federico, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Lascia il programma, poi torna e...

A scatenare la reazione di Mario è soprattutto l’uscita e il bacio di Cinzia ed Enrico e, nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025, Cinzia ammette di essere profondamente delusa dalle parole che le ha rivolto Mario che ribadisce di non voler uscire con una donna che esce con altre persone.