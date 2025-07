Cinzia Tedesco, chi è la cantante jazz apprezzata in tutto il mondo per la sua creatività e indole artistica.

La scena pop musicale pullula di nomi altisonanti ma non certo meno apprezzate nel mondo sono le voci che partono da generi meno inflazionati e al centro dell’attenzione mediatica; lo dimostra Cinzia Tedesco, una star riconosciuta in tutto il mondo per la sue capacità poliedriche prestate alla musica. Dalla lirica al jazz, un connubio elegante che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati e nel gusto della critica e che da anni la vede come massima rappresentante internazionale come testimoniato dai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti nel tempo.

Originaria di Taranto, fin da giovanissima legata alla passione per la musica; Cinzia Tedesco è però partita da una laurea – con il massimo dei voti – in informatica. Per certi versi un percorso di studi atipico considerando poi la sua esplosione nel mondo della musica ma forse proprio la scientificità del percorso formativo è stata una sorta di valore aggiunto per l’estro artistico che l’ha poi portata ad affermarsi nel mondo della musica. E’ stato il papà a rendersi conto prima di chiunque altro del suo talento incredibile e negli anni, osservando quell’intuizione, Cinzia Tedesco ha percorso una strada che l’ha portata sempre più in alto. In molti ricorderanno la magnifica esibizione a Roma per l’ex presidente USA Bill Clinton; un onore ma anche una vetrina per sul mondo che ha reso ulteriormente più note le sue doti artistiche. Creativa, innovatrice, capace di spaziare tra più generi e fonderli come a generare forme artistiche sempre più inedite e lungimiranti; lo dimostrano diversi progetti della cantante e compositrice come il ‘Verdi’s Mood’ o il più recente ‘Mister Puccini in Jazz’.

Cinzia Tedesco, vita privata ‘off limits’: la scena è tutta per la sua magnifica arte

Anche la cronaca rosa vuole la suo parte e, parlando di Cinzia Tedesco, cosa sappiamo a proposito della sua vita sentimentale e privata? Molto riservata sul tema, ha sempre preferito mettere in prima linea dal punto di vista dell’esposizione unicamente la sua attività professionale e da artista. Nessuna traccia di liaison, un possibile compagno o marito; scarseggiano anche notizie attendibili su possibili figli. Come giusto che sia, la protezione della sua quotidianità è una costante che la caratterizza da sempre.

In linea con quanto detto, tutto ciò che sappiamo su Cinzia Tedesco è relativo alle magnifiche esperienze professionali, ai progetti artistici che l’hanno resa tra le voci più apprezzate del jazz italiano e non solo. Non a caso, proprio di recente è balzata all’attenzione degli appassionati per un prestigioso premio ricevuto: “Eccellenza Italiana”. La premiazione, avvenuta a Washington, celebra il suo impegno recente con il tour internazionale – risalente allo scorso anno – denominato “Mister Puccini in Jazz”. Un connubio musicale tra genere classico e jazz contemporaneo che ha fatto emozionare diversi Paesi del mondo; dalla Bulgaria alla Germania, passando per Norvegia e Brasile.