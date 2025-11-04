Tutto su Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina De Ioannon e nuovo tronista di Uomini e Donne.

Ciro Solimeno è uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo anno di Uomini e Donne. Ciro, dopo essersi laureato in scienze motorie con il sogno di diventare professore, ha deciso di provare a cercare l’amore a Uomini e Donne dove ha incontrato Martina De Ioannon che ha corteggiato per diversi mesi fino a conquistarla definitivamente. Il percorso di Martina sul trono, infatti, si è concluso proprio con la scelta di Ciro con cui ha lasciato il programma. I due hanno vissuto una relazione durata otto mesi durante i quali i due sono stati praticamente inseparabili.

Gianmarco Meo stronca Francesca Sorrentino dopo Uomini e donne/ "Aveva architettato tutto!"

Dopo aver vissuto i primi momenti a distanza, non riuscendo a stare lontani, Ciro ha fatto un’importante scelta di vita trasferendosi a Roma dove ha iniziato una convivenza proprio con Martina. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele ma la fine dell’estate ha creato una frattura che ha portato poi alla rottura definitiva.

Ciro Solimeno tronista a Uomini e Donne: Maria De Filippi punge Martina De Ioannon/ "Se ci ripensa..."

Ciro Solimeno: confronto con Martina a Uomini e Donne e la proposta del trono

Conclusa la relazione con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha cominciato una frequentazione con Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore. Il legame tra Martina e Gianmarco ha scatenato immediatamente tantissime reazioni sul web dove sono state pubblicate foto e segnalazioni. Di fronte alla frequentazione di Gianmarco e Martina, Ciro ha deciso di partecipare ad un primo confronto al quale, tuttavia, la De Ioannon non ha partecipato.

Nel corso della registrazione del 3 novembre 2025, invece, Martina si è presentata in studio confrontandosi con Ciro e dando vita ad una discussione durante la quale intervengono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tra Ciro e Martina volano reciproche accuse con gli opinionisti che si schierano dalla parte di Solimeno attaccando duramente l’ex tronista. Alla fine, Maria De Filippi propone il trono a Ciro che, spinto dai due opinionisti, accetta e, prima di accomodarsi sul trono, abbraccia anche Martina.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 3 NOVEMBRE 2025/ Ciro tronista, lite tra Cristiana e Sara