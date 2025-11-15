Ciro Solimeno, ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: dal fidanzamento con Martina De Ioannon agli ultimi scandali

Nelle ultime settimane il nome di Ciro Solimeno è tornato al centro dell’attenzione non solo per la fine della storia con Martina De Ioannon, ma anche perché è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Ma, andiamo a conoscerlo meglio. Ciro ha soli 23 anni ed è di Torre Annunziata, sebbene lo scorso gennaio abbia deciso di trasferirsi a Roma per convivere con l’ex fidanzata Martina. Inoltre, è laureato in Scienze Motorie e, ad oggi, oltre a proseguire gli studi, lavora anche come agente immobiliare.

Lo scorso anno, ha acquisito notorietà partecipando al dating show di Canale 5 come corteggiatore della De Ioannon, che ha deciso di uscire con lui dal programma a gennaio 2025. Dopo 9 mesi di convivenza, però, il 1 ottobre è arrivato il comunicato di rottura ufficiale. Stando a quanto raccontato da Solimeno, Martina non avrebbe mai accettato la differenza d’età ed economica tra di loro, arrivando a lasciarlo. Peccato che, solo pochi giorni fa, sono iniziati a circolare rumors su un ritorno di fiamma con Gianmarco Steri, rivelatosi poi veritiero.

Ciro Solimeno sul trono di Uomini e Donne: il suo nuovo inizio

Poche settimane fa, Ciro, Martina e Gianmarco sono tornati negli studi di Uomini e Donne per un confronto piuttosto acceso. Ciro ha accusato l’ex fidanzata di avergli mancato di rispetto, avvicinandosi a Gianmarco a pochissimi giorni dalla loro rottura e lasciando intendere che potesse esserci stato qualcosa mentre stavano ancora insieme. Alla fine, però, i due si sono lasciati andare a un lungo abbraccio, entrambi in lacrime, nel tentativo di chiudere definitivamente le tensioni. È stato proprio dopo quel momento che Maria De Filippi ha proposto a Ciro il trono, un’occasione che lui ha accettato, pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita.