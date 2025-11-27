Tutto su Ciro Solimeno, tronista di Uomini e Donne che comincia l'avventura sul trono con un appuntamento al buio.

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e donne che il pubblico del dating show di canale 5 conosce per il passato come corteggiatore. Classe 2002, Ciro è originario di Pompei e si è laureato all’Università di Salerno in scienze motorie e vive a Torre Annunziata. Ciro ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon che lo ha poi scelto preferendolo a Gianmarco Steri. Una storia che è andata avanti per mesi portando Ciro a trasferirsi a Roma iniziando una convivenza con Martina. Una storia importante che si è conclusa poco dopo l’estate con Martina che ha poi cominciato una frequentazione con Gianmarco Steri con cui è attualmente fidanzata.

Durante il confronto in studio con Gianmarco e Martina, Ciro ha ricevuto da Maria De Filippi l’offerta di salire sul trono per rimettersi sentimentalmente in gioco. Offerta che Ciro ha accettato accomodandosi sul trono e cominciando la ricerca dell’amore.

Ciro Solimeno, inizia l’avventura sul trono di Uomini e Donne

Ciro Solimeno, dopo aver trascorso le prime puntate sul trono di Uomini e Donne guardando ciò che accade agli altri tronisti, nella puntata di Uomini e Donne del 27 novembre 2025, comincia ufficialmente la sua avventura da tronista. In studio arriveranno diverse ragazze pronte a conoscerlo e a corteggiarlo.

Nella puntata di oggi, Ciro partecipa a quello che è un appuntamento al buio. Dopo aver visto le ragazze per la prima volta, si congratula per il livello alto della corteggiatrici con cui, poi, si concede un ballo di conoscenza in studio.