Chi è Ciuchino, Il Cantante Mascherato 4/ Indizi:”E’ intelligente e laboriosissimo”

Ciuchino de Il Cantante Mascherato 4: chi è il vip che si nasconde dietro la maschera

Il Ciuchino è una delle nuove maschere de Il Cantante Mascherato 4, il programma televisivo di successo condotto da Milly Carlucci e giunto alla quarta edizione. Da sabato 18 marzo 2023 al via la nuova stagione con una nuova investigazione che vedrà protagonista come sempre il pubblico da casa, ma anche un gruppo di cinque giudici. Accanto agli storici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti presenti sin dalla prima edizione, quest’anno ci saranno tre novità: Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica. A loro spetterà il compito di investigare e scoprire chi si nasconde sotto la maschera del Ciuchino (e non solo). Naturalmente durante le puntate verrano svelati degli indizi che permetteranno di poter avanzare delle ipotesi sull’identità nascosta dei concorrenti vip.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

Durante la prima puntata, la maschera del Ciuchino porterà sul palcoscenico due brani: “Personalità” e “Nunta Raggae Più”. Milly Carlucci parlando proprio della maschera del Ciuchino ha rivelato: “è simpaticissimo, ed è da rivalutare completamente. Nell’immaginario collettivo è un animale sciocco e sfaticato, l’esatto contrario della realtà, in quanto l’asinello è intelligente e laboriosissimo. Quindi viva il Ciuchino”.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023: gli indizi

Al momento sono davvero pochi gli indizi trapelati sul Ciuchino, una delle maschere più divertenti e simpatiche della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023. Sui social a presentare la maschera è stata Milly Carlucci che ha condiviso con il pubblico italiano e i follower alcuni dettagli sulla maschera. “Giochiamo alle maschere. Allora qui non c’è scritto il nome, vedi l’immagine e devi dirmi chi è. Il ciuchino è una delle maschera, è molto elegante. Sono degli animali inteliggentissimi, è molto bello. Ha pure i baffi” – ha precisato la conduttrice. Che possano essere degli indizi da cui partire per scoprire l’identità del Ciuchino?

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

Una cosa è certo: sotto la maschera del Ciuchino dovrebbe esserci un solo concorrente vip rispetto a maschere più ingombranti come quella del Cuore e dei Colombi. Chi si nasconderà sotto le sembianze del Ciuchino? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire Il Cantante Mascherato 4 in prima serata su Rai1!











© RIPRODUZIONE RISERVATA