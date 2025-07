Clara, la figlia di Mario Adinolfi, sta lottando contro l’anoressia: le parole del padre durante una puntata de L’Isola dei Famosi

Quando si parla di Mario Adinolfi, oltre a citare le sue idee esecrabili nei confronti della comunità LGBTQI+, si parla anche della moglie Silvia Pardolesi oppure della sua famiglia ovvero delle sue figlie Clara e Joanna Benedetta avute ovviamente sotto il sacramento del matrimonio, sia mai. Ma non tutti sanno che la prima figlia non sta passando un periodo così roseo.

In una delle puntate dell’Isola dei Famosi il naufrago ha parlato della figlia Clara e della sua lotta contro l’anoressia: “Problema esplosivo tra le giovani ragazze. Una battaglia difficile per un genitore. Ho promesso a mia figlia di essere tenace e l’ho chiesto anche a lei”.

Clara (figlia di Mario Adinolfi): le parole del papà all’Isola dei Famosi

È stato difficile, ma per alcuni mesi Mario Adinolfi non ha potuto vedere la sua amata famiglia, ma questo è successo a tutti coloro che hanno deciso di intraprendere quest’avventura all’Isola dei Famosi in special modo coloro che sono arrivati in finale e che quindi sono un passo dalla vittoria finale.

La prova più dura, quindi, per il naufrago è stata quella di non poter riabbracciare la famiglia e ci ha tenuto a dire a sua figlia Clara che “papà ce la sta facendo e sono sicuro che anche tu ce la stai facendo”. Poi ha fatto una videochiamata con la moglie e ridendo e scherzando ha detto che non tutti crederanno che sia sposata con lui per via appunto della sua bellezza. Lei lo ha poi tranquillizzato dicendogli che sta andando tutto bene in famiglia.