Chi è Clara Soccini/ “Origami all’alba” tra i brani più venduti 2023: nella Top Ten surclassa Annalisa e…

CLARA SOCCINI SUL PALCO DI ‘BATTITI LIVE’

Clara farà parte del ricco cast di ospiti del nuovo appuntamento televisivo con “Battiti Live”, uno dei più importanti eventi musicali dell’estate italiana e che stasera sarà di scena nella sempre suggestiva cornice di Bari: e nella seconda puntata dello show itinerante tra le città della Puglia, in onda su Italia 1 e condotto ancora una volta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ci sarà spazio per una delle artiste emergenti di questo periodo, vale a dire l’attrice e cantante diventata celebre nella fiction Rai “Mare Fuori” col suo personaggio di Crazy J e oramai lanciata nel panorama dello showbiz nostrano.

Battiti live 2023, terza puntata/ Scaletta e diretta: esordio di Aaron sul palco dopo Amici

Ma cosa sappiamo di Clara Soccini (questo il suo nome completo) e della sua carriera ancora breve ma già ricca di successi? Classe 1999 e originaria di Travedona Monate, l’artista si è avvicinata come tanti colleghi giovanissima al mondo della musica e dello spettacolo: tuttavia, a differenza di altri, per lei il successo non è arrivato subito e ha dovuto attendere il 2020, in pieno lockdown, per farsi conoscere. Da lì è stato un crescendo tra alcuni dei singoli più amati dalle nuove generazioni alla partecipazione nel cast di “Mare Fuori” dove interpreta, guarda caso, il personaggio burrascoso ma anche molto fragile della trapper Crazy J. E proprio il set della fiction ambientato a Napoli ha dato il ‘la’ alla nascita del suo brano più famoso, capace di battere diversi record (ne parliamo sotto) e scritto assieme a Matteo Paolillo, attore e collega che nel serial interpreta invece Edoardo.

Elisabetta Gregoraci, l'abito trasparente a Battiti Live 2023 divide il web/ Non solo complimenti: "Bocciata"

“ORIGAMI ALL’ALBA”, LA HIT DI CLARA NELLA TOP TEN 2023 DEI…

“Origami all’alba” di Clara Soccini è infatti a oggi uno dei brani più venduti del 2023, figurando nella prestigiosa Top Ten di questa categoria assieme a mostri sacri della musica italiana dei giorni nostri: già stabile sin dal suo esordio nella Top Five di Spotify, il pezzo di Clara in poco tempo aveva superato i 22 milioni di streaming totali aggiudicandosi così anche un doppio Disco di Platino (le visualizzazioni totali invece su TikTok hanno oramai superato quota 115 milioni). Insomma, abbiamo superato da poco la boa di metà anno e la hit della Soccini figura nella classifica dei dieci brani più venduti e guidato da Madame col suo brano sanremese. Ma a fare notizia è anche il fatto che “Origami all’alba” surclassi in questa speciale graduatoria pure “Bellissima” e “Mon amour”, i due singoli di Annalisa capaci di macinare diversi record negli ultimi mesi.

Ofenbach e Svea al Batitti Live 2023/ Body Talk è nuova hit "ma noi non ce lo aspettavamo perché..."

E adesso, in attesa di assistere all’esibizione di Clara Soccini sul palcoscenico di “Battiti Live”, è arrivato anche l’ultimo singolo, “Cicatrice”: nel videoclip di lancio del brano c’è pure un’altra vecchia conoscenza di “Mare Fuori”, vale a dire il collega (nella fiction) Cardiotrap interpretato da Domenico Cuomo. Qui Clara parla del proprio percorso intimo, dell’esperienza di una separazione e apre lo scrigno dei ricordi del suo privato. “Si tratta di una canzone nata di getto, uno sfogo personale in una giornata complessa in cui mi sono trovata faccia a faccia con le ferite del passato” aveva ammesso, aggiungendo pure che “una cicatrice, anche se non visibile, ci rende vulnerabili ma allo stesso tempo unici. Con questa canzone racconto la mia storia con la speranza di riuscire a stare vicino a tutte le persone che stanno provando con fatica a cucire le proprie ferite”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA