Giorgio Panariello non ama parlare della sua vita privata, e amorosa in particolare, tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che nel suo cuore, ormai da lungo tempo, ci sia una donna speciale. La fidanzata di Giorgio Panariello si chiama Claudia Capellini, è una modella, influencer e Pr ed è nata nel 1987. Il che ci fa subito capire che tra i due c’è un’importante differenza d’età: Giorgio ha infatti 64 anni mentre la sua fidanzata ne ha 37. Cosa che non è mai stata per i due un ostacolo, visto che vivono una bellissima storia d’amore ormai da quasi 10 anni (che lo saranno nel 2016).

Una storia iniziata dopo la fine della relazione di Giorgio Panariello con Dalila Frassanito e grazie ad una cena tra amici. Fu quello il primo incontro dei due, che iniziarono poi a frequentarsi anche da soli, scoprendo di piacersi a vicenda. È così è nata una relazione che dura ancora oggi ma che preferisce esistere lontana dai riflettori e dal gossip.

Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello sui social

Se andassimo a cercare tracce della relazione di Giorgio Panariello e Claudia Capellini sui rispettivi profili social, ne troveremmo poche e con difficoltà. Sono infatti rare (ma ci sono) le foto dei due insieme, magari ad un evento pubblico o ad una festa di compleanno tra amici. Più difficile trovare indizi di questa relazione sul profilo di lei, che conta poco più di 29mila follower. Sta di fatto che, in una delle rare interviste in cui il comico ha parlato della sua compagna, Panariello si è detto molto felice di questa storia d’amore che riesce a dargli serenità ed equilibrio: “Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro”, ha ammesso.

