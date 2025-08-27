Tutto su Claudia D'Agostino che, dopo essere stata la scelta del tronista Andrea Offredi, è tornata a Uomini e Donne come dama del trono over.

Il nome di Claudia D’Agostino è uno dei più noti tra quelli di protagonisti passati di Uomini e Donne. Nel 2013, infatti, l’attuale 36enne, ha partecipato al trono classico come corteggiatrice. Il suo fu un percorso fortunato perché si concluse con la scelta del tronista Andrea Offredi che decise di lasciare il programma proprio con lei. La loro storia è durata qualche tempo e, al termine della relazione, Claudia ha continuato ad essere seguita sui social dai fan del dating show di canale 5.

Nella scorsa stagione del trono over, a sorpresa, nel parterre del trono over, è spuntata proprio Claudia D’Agostino che, ancora single, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco tornando nel programma di Maria De Filippi. Dopo una conoscenza con Diego Tavani, Claudia è stata colpita da Giorgio Edipio con cui ha poi lasciato il programma.

Claudia D’Agostino e la fine della storia con Giorgio Edipio dopo Uomini e Donne

Se con Diego Tavani, Claudia D’Agostino ha sempre avuto timore di lasciare Uomini e Donne, con Giorgio Edipio è accaduto il contrario, sicura di provare un sentimento importante. Lontani dai riflettori, tuttavia, dopo qualche mese, sono cominciate a circolare voci di crisi, inizialmente smentite dalla stessa Claudia. Tuttavia, di fronte alla cancellazione delle foto di coppia e alla scelta di non seguire più Giorgio sui social, Claudia ha confermato indirettamente di essere tornata single.

Nonostante la delusione per la fine della relazione, Claudia potrebbe decidere di tornare, ancora una volta, a Uomini e Donne per accomodarsi nuovamente nel parterre del trono over. Con il suo carattere vivace e diretto, la D’Agostino rappresenta la persona giusta per dare vita a diverse dinamiche: accadrà anche in questa stagione?

