Claudia Koll, attrice romana con un passato da studentessa di medicina, ha recitato in una serie di pellicole ma quella che ha segnato di più la sua vita è quella con Tinto Brass, “Così fan tutte”. Un film erotico che ha segnato la sua carriera e la sua esistenza, del quale anni dopo si è pentita amaramente. Claudia Koll, infatti, dopo aver girato “Così fan tutte” per anni ha ricevuto soltanto proposte per film “hot”. “Tornassi indietro non rifarei mai e poi mai il film di Tinto Brass. Fu una mia amica a dirmi di farlo. E invece io dopo quel film sono stata ferma due anni perché mi offrivano solo pellicole erotiche” ha rivelato Claudia Koll.

Dunque, l’attrice si è pentita di aver detto di sì a Tinto Brass, segnando di fatto la propria carriera, tanto da arrivare oggi a dire che a nessuno consiglierebbe il percorso che ha fatto lei nel mondo dello spettacolo. Dopo quel film e le successive richieste, per Claudia si è aperta la stagione dei cinepanettoni con Ezio Greggio e Massimo Boldi, mentre nel 1995 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e Anna Falchi. Nel corso degli anni Duemila, l’attrice ha recitato in tante serie tv, avvicinandosi anche in maniera importante alla fede.

Claudia Koll, chi è: mamma di due figli in affido

Claudia Koll ha avuto due bambini (oggi due adulti) in affido: a Domenica In aveva raccontato che il primo vive con lei da 16 anni e si chiama Jean Marie. Lo portò in Italia, dall’Africa, perché il bambino aveva bisogno di un trapianto. In seguito divenne la sua tutrice legale. Il secondo si chiama invece Nathanael: entrambi sono originari del Burundi, Paese con il quale Claudia Koll ha un profondo legame. I due, oggi adulti, hanno cambiato la vita dell’attrice, aprendo il suo cuore da mamma, non di sangue ma di cuore.