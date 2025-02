Qualche anno di differenza, vite diverse ma la stessa bellezza. Un sorriso che incanta e un fisico mozzafiato per Federica Nargi e la sorella Claudia, che non è famosa né conosciuta come invece l’ex Velina di Striscia la Notizia ma a guardare le sue foto su Instagram, non ha davvero nulla da invidiare alla sorella. Le due si somigliano in maniera davvero impressionante: entrambe bellissime, hanno scelto appunto due vite differenti ma condividono un amore importante l’unica per l’altra. Un legame intenso, il loro, reso ancor più saldo dalla malattia che ha colpito Claudia quando le due erano ancora due ragazzine.

La sorella di Federica Nargi, infatti, ha sofferto di anoressia. Sono stati anni complicati per tutta la famiglia quelli nei quali Claudia Nargi ha dovuto combattere con i disturbi alimentari, cercando di uscire fuori da quel tunnel. Fortunatamente, più avanti, la bella sorella di Federica è riuscita a sconfiggere quel disturbo che le stava rovinando la vita e a riprendersi in mano la sua esistenza e la sua quotidianità. Impossibile, comunque, dimenticare quegli anni complessi nei quali tutta la famiglia ha sofferto molto, come ha specificato in più di un’occasione la stessa Federica.

Chi è Claudia, la sorella di Federica Nargi: unite nei momenti complicati

Nei momenti difficili Claudia e Federica Nargi si sono unite ancor di più. Le due sono uscite infatti ancor più legate da quel difficile periodo che hanno vissuto e ancora oggi sono inseparabili. Come vediamo dai social, la sorella di Federica Nargi è una zia innamorata profondamente delle sue nipotine, le figlie della showgirl e di Alessandro Matri. Spesso sui social, dove è molto attiva, posta foto in compagnia della sorella e delle bimbe, Sofia e Beatrice. La somiglianza tra Federica e Claudia Nargi è davvero impressionante ma nonostante fisicamente siano uguali, le due hanno caratteri molto differenti: se la prima è espansiva e ama la popolarità, non è così per la seconda, molto riservata.