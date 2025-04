Federica Nargi ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia ricca di amore, che le ha trasmesso dei valori importanti che l’hanno fatta diventare la donna che è oggi, madre amorevole e compagna fedele, ma anche professionista instancabile e ragazza sempre sorridente ed energica. I genitori Claudio e Concetta, seppur di umili origini e con possibilità economiche non troppo elevate, hanno cresciuto lei e la sorella Claudia con amore e dedizione ma soprattutto trasmettendo alle due figlie dei valori che ancora oggi sono saldi in entrambe. Ma chi è la sorella di Federica Nargi, Claudia Nargi?

Claudia, la sorella di Federica Nargi, è esterna al mondo dello spettacolo. Se infatti la compagna di Alessandro Matri (e mamma di Sofia e Beatrice) è un personaggio noto, per via dei suoi ruoli nel mondo della tv e dello spettacolo (da Striscia la Notizia a Ballando con le Stelle), non si può dire lo stesso per Claudia Nargi, più riservata e meno esposta pubblicamente. La sorella di Federica ha un rapporto stupendo con la showgirl: le due sono cresciute insieme e anche quando la sorella minore è partita per Milano per cominciare la sua avventura nel mondo dello spettacolo, il loro legame è rimasto lo stesso di sempre, anzi, fortificandosi sempre di più.

Chi è Claudia Nargi, sorella di Federica Nargi? “Lottava contro se stessa”

Il momento più complicato della vita di Claudia Nargi, sorella di Federica Nargi, è arrivato quando ha cominciato a soffrire di anoressia. A parlarne è stata proprio la modella e showgirl durante l’esperienza a Ballando con le Stelle, durante la quale è stata interpellata per raccontare il momento più complicato della sua vita, che è coinciso appunto con la malattia di Claudia. “Claudia a 16 anni ha iniziato una lotta contro se stessa, la vedevo stare sempre peggio e mi sentivo impotente…L’anoressia è una malattia che non colpisce solo chi si ammala, ma tutta la famiglia” ha raccontato Federica.