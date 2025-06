Claudia Ruffo sarà ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona che andrà in onda oggi, 9 giugno 2025, su Rai Uno alle 14. In trasmissione parlerà delle nozze da poco celebrate con il marito Rocco Pierri, i due sono diventati marito a moglie il 25 maggio 2025, una gioia immensa che hanno condiviso con amici e familiari in un posto davvero speciale per loro, Capri.

Come lei stessa ha rivelato di recente hanno organizzato il matrimonio in pochi mesi, ma sin dall’inizio erano certi che si sarebbero sposati a Capri perché è lì che si sono conosciuti diventando così il loro posto del cuore. Lei inizialmente aveva paura che la reazione della figlia potesse non essere quella sperata, invece è apparsa subito felicissima per loro, ha voluto anche portare le fedi ed è stata proprio lei a mettergliele al dito durante il rito civile. La figlia Ginevra è nata nel 2014 dalla sua relazione con Mario Cirino Pomicino, i due erano convolati a nozze un anno prima ma si sono detti definitivamente addio nel 2018.

Claudia Ruffo, l’amore con Rocco Pierri e la fama grazie a Un posto al sole: tornerà nella fiction?

Da circa un anno l’attrice ha ritrovato l’amore con Rocco Pierri, lui le ha chiesto di sposarlo dopo pochissimo tempo, avevano già capito entrambi che il loro amore era speciale. Oltre alle nozze Claudia Ruffo ha festeggiato anche il suo 45esimo compleanno, infatti è nata a Napoli il 24 maggio 1980. Sin da giovanissima ha manifestato una grande passione per la recitazione ed è diventata nota grazie al ruolo di Angela a Un posto al sole.

Da un po’ di tempo Claudia Ruffo è uscita di scena nella nota fiction partenopea dopo ben 28 anni, in molti si chiedono se tornerà in futuro. Lei in una recente intervista ha fatto sapere che dopo tanto tempo è normale fermarmi e dedicarsi anche ad altro. Ci ha tenuto però a precisare che Un posto al sole continuerà ad essere sempre la sua famiglia e se avranno bisogno di ‘Angela’ lei ci sarà perché non potrebbe mai dire definitivamente addio alla soap. In merito ai suoi impegni futuri ha invece rivelato che presto approderà su Rai Uno, reciterà in una nuova fiction nei panni di protagonista ma non si è lasciata sfuggire altri dettagli.

