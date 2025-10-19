Chi è Claudia Tortora, la moglie di Giulio Golia? I due sono convolati a nozze nel 2013: lei lavora come costumista

Una vita insieme, fino alle nozze arrivate dopo 15 anni di fidanzamento. Claudia Tortora e Giulio Golia hanno cominciato la loro relazione da giovanissimi, per rimanere insieme tantissimi anni prima di convolare a nozze nel 2013. Un lungo fidanzamento, dunque, come sottolineato di recente in un post social anche dalla moglie di Giulio Golia, che nel 2024, a corredo di una loro foto romantica, scriveva: “26 anni insieme di cui 11 di matrimonio. SEMPRE E PER SEMPRE”. Un grande amore, dunque, coronato con un matrimonio arrivato quando i due non erano poi così giovani, nonostante come abbiamo visto il loro amore fosse cominciato molto tempo prima.

La storia d’amore tra Claudia Tortora e Giulio Golia, dopo quasi trent’anni insieme, prosegue più forte che mai. I due sono molto legati da sempre e nonostante questo rapporto stretto che li lega, la loro forza risiede nell’indipendenza di ciascuno. Se Giulio è infatti molto legato al suo amato lavoro, lo stesso si può dire della moglie Claudia, che allo stesso modo lavora nel mondo dello spettacolo anche se dietro le quinte.

Chi è Claudia Tortora, la moglie di Giulio Golia: lavora nel mondo dello spettacolo!

Claudia Tortora, la moglie di Giulio Golia, lavora nel mondo dello spettacolo come lui, anche se con un ruolo totalmente diverso. Claudia, infatti, è una costumista, dunque niente a che vedere, almeno dal punto di vista mediatico, con il lavoro del marito, che invece fa il conduttore ed è un personaggio molto conosciuto nonché stimato dagli italiani. Claudia, dunque, lavora dietro le quinte in un ruolo comunque molto importante: a lei si devono infatti gli incredibili look di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Per anni, la moglie di Giulio Golia ha collaborato con X Factor, vestendo giudici e concorrenti. Un banco di prova importante che ha arricchito la sua grande carriera da stylist.