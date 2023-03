Chi è Claudio Morosi, The Voice Senior 2023/ “Questo è una bomba”, l’endorsement di…

Claudio Morosi tra i finalisti di The Voice Senior 2023: sarà lui il campione di questa edizione?

Claudio Morosi è uno dei finalisti di The Voice Senior 2023 ed è anche uno dei candidati alla vittoria finale. Il concorrente della scuderia Gigi D’Alessio ha fatto un grande percorso nel talent di Raiuno, affermandosi con doti e qualità fuori dal comune. Claudio Morosi, operatore sociosanitario, ha da sempre una grande passione per la musica ed il canto, doti per le quali è apprezzato anche nella città di Fano, dove è molto “popolare”.

A The Voice Senior 2023, Claudio Morosi ha superato tutte le fasi della show, inclusa l’ultima scrematura che lo ha portato direttamente alla puntata finale. Il cantante ha impressionato tutti i giudici fin dal suo debutto, lasciando il segno con una voce pungente ed un carisma notevole.”Questo è una bomba”, hanno detto in coro i coach dopo averlo visto all’opera nella puntata d’esordio. Tutti hanno premuto il bottone quando è arrivato il momento di aggiudicarselo, ma lui ha scelto senza troppe esitazioni Gigi D’Alessio.

Claudio Morosi pronto per la finale di The Voice Senior 2023: “E’ stato straordinario”

Da Zucchero a Joe Cocker, così Claudio Morosi ha conquistato passo dopo passo la finale di The Voice Senior 2023. “Mi ha impressionato”, ha detto Angelo dei Ricchi e Poveri dopo l’esibizione di “You can leave your hat on“, brano di Randy Newman che il concorrente ha realizzato nella versione di Cocker. Insomma le capacità non gli mancano, Claudio Morosi ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale di The Voice Senior 2023. Ce la farà? Di sicuro il pubblico stravede per lui, come rivela il coro “bravo bravo” che si è sollevato dopo una delle sue meravigliose esibizioni.

“È stato qualcosa di straordinario che non credo rivivrò mai più”, ha raccontato il fanese di The Voice Senior 2023. “Ho scelto Gigi perché ci parliamo da musicisti, lo sento vicino, e ricevere dei suggerimenti da un grande artista è sempre un privilegio. Sono felice di essere qua e ho già vinto”. Se sarà lui il vincitore lo scopriremo questa, venerdì 3 marzo.











