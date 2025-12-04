Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore: dal primo incontro negli anni settanta alle nozze, passando per il desiderio di avere un figlio.

Nella musica e poi nel quotidiano, da 40 anni l’amore tra Donatella Rettore e suo marito Claudio Rego racchiude l’essenza di entrambe le loro esistenze. Lei icona della musica italiana, lui compositore e musicista; un connubio di spessore anche dal punto di vista artistico come più volte sottolineato anche dalla stessa cantante. “Senza di lui non sarei ciò che sono oggi”, ha sottolineato Rettore in un’intervista parlando del marito e sottolineando: “Insieme è come volare”.

Un amore viscerale quello tra Donatella Rettore e suo marito Claudio Rego e il segreto della loro unione non è solo la condivisione della stessa passione artistica ma anche la discrezione. Poco avvezzi all’attenzione mediatica e soprattutto schivi rispetto alle dinamiche di cronaca rosa e gossip; aspetti che da 40 anni caratterizzano la coppia che, soprattutto nelle difficoltà, ha trovato costantemente la forza di procedere incrociando i passi. Rettore ha talvolta accennato anche al tema dei figli, mai arrivati con il marito Claudio Rego; non si tratta però di una scelta voluta bensì di una privazione legata ad un impedimento non da poco. “Ci abbiamo provato ma a causa della mia talassemia abbiamo pensato che fosse meglio non provarci più”.

Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: il sogno di diventare genitori e il connubio artistico

Rettore non ha abbandonato il sogno della maternità, anzi; con suo marito Claudio Rego ha tentato la strada dell’adozione ma anche in questo caso gli ostacoli sono stati più forti del loro desiderio di diventare genitori, almeno per ora. “E’ una strada che abbiamo provato ma in Italia è più difficile che in altri Paesi”. Nonostante tutto il loro amore non ha conosciuto zone d’ombra e insieme hanno accettato le circostanze della vita mantenendo sempre fede a quella promessa del 2005 quando, giunti al grande passo del matrimonio, hanno ufficializzato ulteriormente la visceralità del loro legame.

Tornando sul lato artistico, Claudio Rego – marito di Donatella Rettore – ha avuto un ampio impatto sulla carriera della consorte come da lei stessa celebrato in diverse occasioni. Il compositore ha firmato alcuni dei più grandi successi dell’artista: tra gli altri, ‘Kobra’ e ‘Splendido splendente’, 2 esempi che bastano per mettere in evidenza la caratura artistica del musicista.