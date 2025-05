Laura Maddaloni è sposata da tanti anni ormai con Clemente Russo, ex pugile con il quale ha uno splendido rapporto. I due si sono conosciuti durante una competizione internazionale e Laura è stata spaventata fin da subito dall’intensità di quel sentimento che provava nei confronti dell’atleta, tanto da lasciarlo poco dopo, spiegandogli di essere intimorita da quell’emozione così forte: “Ti amo ma voglio finirla qua” avrebbe detto la Maddaloni a Clemente. Nonostante queste parole, Clemente Russo ha continuato ad insistere con Laura fino a farla desistere e crollare, lasciandosi andare all’amore che provava per lui. Dopo aver conquistato la fiducia di Laura Maddaloni, Clemente Russo ha costruito con lei una splendida storia d’amore che ha portato i due a formare una famiglia, con la nascita delle loro bambine.

Il primo incontro tra Laura Maddaloni e il marito è avvenuto nel 2005. Si chiamavano i XV Giochi del Mediterraneo e proprio lì i due si sono scambiati il primo sguardo. Tre anni più tardi, la coppia è convolata a nozze: i due si sono detti “sì” a Cervinara, il 29 dicembre del 2008. Nove anni più tardi, nel 2017, i due si sono sposati nuovamente, ribadendo le promesse del loro amore, davanti alle loro tre figlie. Il marito di Laura Maddaloni si è sempre mostrato profondamente innamorato di lei e della famiglia che hanno costruito insieme: un amore forte che i due hanno sempre mostrato anche pubblicamente.

Clemente Russo ha deciso di abbandonare l’attività sportiva per vivere da vicino le sue bambine: “Sono tre campionesse perché hanno lottato e vinto fin dalla nascita, ma la vera campionesse è stata lei” ha raccontato qualche tempo fa l’ex pugile, parlando della moglie Laura Maddaloni, che ha combattuto per le sue bambine e per la sua famiglia, senza mai abbandonarla e perdere le forze, anche nei momenti più complessi.